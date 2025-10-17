 Revelan nexo de las 4 casas allanadas del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera - Chilevisión
Minuto a minuto
Estarían identificados: Revelan video de principales sujetos de interés de crimen de estudiante en Viña del Mar "Todo el país está con ustedes": Presidente Boric decreta duelo nacional tras muerte de piloto de la FACh Familia fue citada por PDI: Revelan nuevo y clave antecedente en desaparición de Krishna Aguilera Hombre disparó en pleno consultorio de La Pintana: Tenía procedimiento agendado en otro lugar “Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 10:40

Revelan nexo de las 4 casas allanadas del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera

En Contigo en la Mañana se entregaron detalles de los cuatro domicilios allanados en San Bernardo. En uno de ellos se encontró a Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición

Publicado por CHV Noticias

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó una serie de sitios de interés tras la detención de Juan Beltrán, único sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera.

El hombre de 45 años fue capturado en un condominio de San Bernardo y fue trasladado al cuartel de la PDI en Ñuñoa. Según la Fiscalía, hasta el momento no ha colaborado con la investigación.

Durante el matinal Contigo en la Mañana, el periodista de investigación Sergio Jara entregó detalles de los cuatro domicilios allanados en la comuna de San Bernardo.

Las casas están ubicadas en las siguientes direcciones:

  • Los Pirineos
  • Ernesto Riquelme con Volcán Maipo
  • Pasaje Chirre
  • Camino La Vara (lugar donde fue detenido Beltrán)

Según los primeros antecedentes, estos domicilios tienen en común que funcionarían como puntos de venta de droga.

Quién es el detenido por la desaparición de Krishna Aguilera

Juan Beltrán, de 45 años, sería un conocido narcotráficante de San Bernardo. Fue detenido a 12 días de la desaparición de Krishna Aguilera.

El sujeto mantenía un vínculo afectivo con Aguilera, pero no eran pareja, según indicó la familia de la joven de 19 años.

En conversación con el matinal de Chilevisión, vecinos del detenido entregaron antecedentes sobre su comportamiento antes de que se fuera de la comunidad, justo en la fecha en la que se le perdió la pista a Krishna.

De acuerdo al relato de los residentes, el sospechoso realizaba fiestas hasta altas horas de la madrugada, a las que frecuentaban mujeres jóvenes. 

La detención de Beltrán fue ampliada por 72 horas, tiempo en que permanecerá en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, a la espera de su formalización este domingo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025