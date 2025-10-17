Revelan nexo de las 4 casas allanadas del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera - Chilevisión

En Contigo en la Mañana se entregaron detalles de los cuatro domicilios allanados en San Bernardo. En uno de ellos se encontró a Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó una serie de sitios de interés tras la detención de Juan Beltrán, único sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera.

El hombre de 45 años fue capturado en un condominio de San Bernardo y fue trasladado al cuartel de la PDI en Ñuñoa. Según la Fiscalía, hasta el momento no ha colaborado con la investigación.

Durante el matinal Contigo en la Mañana, el periodista de investigación Sergio Jara entregó detalles de los cuatro domicilios allanados en la comuna de San Bernardo.

Las casas están ubicadas en las siguientes direcciones:

Los Pirineos

Ernesto Riquelme con Volcán Maipo

Pasaje Chirre

Camino La Vara (lugar donde fue detenido Beltrán)

Según los primeros antecedentes, estos domicilios tienen en común que funcionarían como puntos de venta de droga.

Quién es el detenido por la desaparición de Krishna Aguilera

Juan Beltrán, de 45 años, sería un conocido narcotráficante de San Bernardo. Fue detenido a 12 días de la desaparición de Krishna Aguilera.

El sujeto mantenía un vínculo afectivo con Aguilera, pero no eran pareja, según indicó la familia de la joven de 19 años.

En conversación con el matinal de Chilevisión, vecinos del detenido entregaron antecedentes sobre su comportamiento antes de que se fuera de la comunidad, justo en la fecha en la que se le perdió la pista a Krishna.

De acuerdo al relato de los residentes, el sospechoso realizaba fiestas hasta altas horas de la madrugada, a las que frecuentaban mujeres jóvenes.

La detención de Beltrán fue ampliada por 72 horas, tiempo en que permanecerá en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, a la espera de su formalización este domingo.