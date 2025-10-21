Así es el operativo PDI en canal de regadío para buscar a Krishna Aguilera - Chilevisión

En el lugar se encuentra trabajando personal policial.

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando un rastreo en el canal de regadío Lo Espejo, en la comuna de San Bernardo, en el marco de la búsqueda de Krishna Aguilera.

Recordemos que la joven desapareció hace más de dos semanas y existen pocas pistas de su rastro.

Los trabajos se llevan a cabo en el sector de Patria Nueva con Colón norte, en un área que se extiende por aproximadamente seis kilómetros.

Son aproximadamente 15 los funcionarios que participaron de las diligencias, quienes, premunidos con chalecos salvavidas y bastones, ya han recorrido una parte del curso de agua.

Cerca de mediodía, desde PDI confirmaron que dieron por finalizada la búsqueda de hoy.