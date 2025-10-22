 “A mi hermana le pegaron”: Familia revela nuevo antecedente en búsqueda de Krishna Aguilera - Chilevisión
22/10/2025 15:44

“A mi hermana le pegaron”: Revelan delicado antecedente a 18 días de la desaparición de Krishna Aguilera

Cristal Aguilera, hermana de la joven de 19 años, dio a conocer en Contigo en la Mañana un violento episodio que sufrió Krishna semanas previas a su desaparición.

Publicado por CHV Noticias

Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, joven desaparecida desde el 4 de octubre, reveló un antecedente clave en medio de la intensa búsqueda de la mujer.

En conversación con Contigo en la Mañana, Cristal dio a conocer un violento episodio que sufrió la joven de 19 años poco tiempo antes de su desaparición.

Revelan nuevo antecedente por desaparición de Krishna

"A mi hermana le pegaron", indicó Cristal, afirmando que hace más de un mes dos mujeres golpearon a Krishna Aguilera y le quitaron su celular.

Según Cristal, las agresoras fueron "enviadas" por Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición y que se mantiene en prisión preventiva.

"Ahí fue cuando él cambió su conducta con ella, bruscamente", señaló la hermana de la joven desaparecida. "Ese mismo día que le pegaron, me dijo: 'Hermana, tenemos que irnos' y cambiarnos de casa", agregó.

Consultada por los motivos de la golpiza, Cristal sostuvo que "la excusa barata de estas personas fue que mi hermana era patas negras".

Sin embargo, cree que las agresoras fueron enviadas por Beltrán, ya que éste comenzó a sospechar de la joven porque supuestamente estaba entregando información sobre su vínculo con el narcotráfico.

Por esta razón, Krishna y su familia se cambiaron de casa y la joven cortó contacto con Juan por cerca de un mes.

El día que Krishna retomó contacto con Juan Beltrán

Pero, el 2 de octubre —dos días antes de su desaparición—, Beltrán volvió a comunicarse con Krishna vía WhatsApp para preguntarle sobre su domicilio anterior.

"Yo subo a todas las redes sociales que el departamento de mi madre estaba en arriendo y de la nada me habla mi hermana y me dice 'oye, ¿no quieres arrendarle el departamento al Juan?'. Le digo '¿para qué? ¿para punto (de droga)?'. Y me dice que 'sí' y yo le digo 'ah no, para punto, puros problemas'", relató Cristal.

"Él siempre hablaba con Krishna para que le hablara a mis papás y le vendieran el departamento, pero él siempre sabía que eso jamás iba a ser así", agregó.

