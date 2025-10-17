 “Trabajaban 24 horas y se turnaban”: Hermana de Krishna Aguilera destapa que detenido reclutaría a menores - Chilevisión
17/10/2025 13:32

“Trabajaban 24 horas y se turnaban”: Hermana de Krishna Aguilera destapa que detenido reclutaría a menores

Cristal entregó detalles del que sería el modus operandi de Juan Beltrán en la comuna de San Bernardo. Según ella, desde hace 10 años el sujeto recluta a menores de edad y jóvenes para la venta de drogas.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Luego de la detención de Juan Beltrán (44) en el marco de la investigación de la desaparición de Krishna Aguilera, su hermana entregó detalles de cómo operaría el sujeto en el sector de San Bernardo. 

En las últimas horas se han realizado múltiples allanamientos en casas y departamentos de la mencionada comuna, los que estarían vinculados con el actuar del denominado “guatón” Beltrán.

Según las pruebas recogidas en las indagatorias, se investiga un eventual vínculo al tráfico de drogas por el que sería conocido en el sector donde el y la víctima vivían. 

Durante esta jornada, la familia de Krishna fue contactada por PDI para que fueran a entregar muestras de ADN que permitan hacer un nexo con la ropa encontrada en uno de los allanamientos al interior de una de las viviendas.

Detenido tendría mismo modus operandi hace 10 años

En conversación con Contigo en la Mañana, Cristal, hermana de Krishna destapó lo que sería el modus operandi de Beltrán, a quién conoce hace cerca de 10 años, cuando ya estaba operando en el lugar. 

“Es un hombre peligroso, es un peligro para la sociedad”, aseguró. 

Según relató, Juan Beltrán se dedica a reclutar menores de edad y mujeres jóvenes para la venta de droga: “Yo lo conocí y él ya hacía esas cosas”.

Para ello se contactaba con jóvenes entre 17 y 20 años para “vender en los puntos” de la comuna donde tenía control del territorio. 

La dinámica con las jóvenes era que “trabajaban 24 horas y se iban turnando” y, por cada venta se les entregaba dinero.

Adicionamente, Cristal contó que el Guatón Beltrán “les prestaba dinero para que ellas se pudieran comprar cosas que les gustaban”.

