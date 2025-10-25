“Se protegen”: Detenidos por desaparición de Krishna Aguilera tendrían un “código de silencio” - Chilevisión

El Tribunal amplió el plazo de la detención hasta el martes 28 de octubre, dado que el Ministerio Público investiga la desaparición de Krishna Aguilera como un secuestro con homicidio.

Este sábado, el Tribunal amplió la detención de los cuatro detenidos por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo, por lo que la formalización se llevará a cabo el próximo martes 28 de octubre.

Las razones para ampliar la detención se basan en que el Ministerio Público cambió la calificación jurídica y ahora se investiga un secuestro con homicidio, por lo que aún se necesitan realizar algunas diligencias.

"Se protegen entre ellos"

El Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, explicó que se detuvo a tres adultos y una menor de edad y aseguró que "habría aquí un homicidio por parte de las personas que aparecen involucradas".

Respecto de los detenidos, detalló: "Este es un círculo en que hay relaciones de familiaridad entre ellos, son familias algunos, pero es un círculo que todo está al rededor de Juan Beltrán, por distintos nexos: sentimentales, económicos, afectivos, etcétera".

Asimismo, el fiscal Pastén aclaró que hay algunos detenidos que realizaban trabajos para él: "Recordemos que él se dedicaba activamente a la venta de droga en el sector".

"Ellos están vinculados con la persona de Juan Beltrán. Ellos aparecen participando en los hechos que estamos investigando", reiteró el persecutor.

Respecto de las dificultades que han presenciado durante la investigación, el fiscal Pastén aseguró que "estas personas no colaboran", recordando de todsos modos que los detenidos tienen derecho a guardar silencio.

Además, añadió: "Es un círculo bastante hermético y que se protegen entre ellos, por lo tanto, esa es una de las dificultades que hay en esta investigación, el código de silencio que existe entre ellos".

Finalmente, el persecutor detalló que entre los detenidos existen versiones que resultan incongruentes o en algunos casos contradictorios.