“Ellas quedaban encerradas…”: Hermana de Krishna revela cómo operaba banda narco de Juan Beltrán - Chilevisión

Cristal, hermana de Krishna, conversó con CHV Noticias e indicó que la joven se encerraba en un búnker por 24 horas para vender droga.

CHV Noticias emitió una entrevista a Cristal, hermana de Krishna, donde se indica que según los antecedentes, nada de lo que ocurrió en el secuestro y muerte de la joven parece ser azaroso.

Además, también hay sospechas por parte de la Fiscalía, que Krishna era una de las tres personas que debían morir para completar la venganza de Juan Beltrán por una quitada de droga.

Sin embargo, a pesar de esto, la joven dependía económicamente del negocio ilícito que lideraba Beltrán, así lo confirma su hermana.

Hermana de Krishna revela montos que ganaba la joven

"Mi hermana me contaba que en las 24 horas que trabajaba vendía 3 millones de pesos. Vendía todos los tipos de drogas: cocaína, pasta base y tusi, la droga de los jóvenes", afirmó.

"Tenían dos bunkers y las personas se turnaban para trabajar por 24 horas. Ellas quedaban encerradas y solamente sacaban la mano por una ventanilla y recibían la plata y entregaban la droga. Ella obtenía 300-400 mil pesos por esas 24 horas, por eso le costó tanto salir de eso", señaló Cristal.

