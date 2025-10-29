Su hermana acompañó la carroza: SML entrega cuerpo de Krishna Aguilera a su familia - Chilevisión

El cuerpo de la joven fue trasladado desde Independencia hasta la comuna de San Bernardo, donde se realizará su velorio durante esta tarde en la casa de su abuelo.

El Servicio Médico Legal (SML) entregó la tarde de este miércoles el cuerpo de Krishna Aguilera a su familia para que sea velada.

Fue su hermana, Cristal, quien acudió hasta el recinto ubicado en Independencia para acompañar la carroza hasta la comuna de San Bernardo.

Según informó su familia, el velorio se realizará durante esta tarde en la casa del abuelo de la joven, lugar donde pasó gran parte de su infancia.

Cabe recordar que Krishna Aguilera (19) desapareció el pasado 4 de octubre, luego de tras salir de su casa a una supuesta fiesta en compañía de Juan Beltrán, principal sospechoso en el caso.

Tres detenidos en prisión preventiva

El martes la Fiscalía Metropolitana Occidente decretó medidas cautelares para cuatro personas imputadas por el presunto secuestro con homicidio de Krishna Aguilera.

El Ministerio Público estableció prisión preventiva para los tres adultos detenidos por su eventual participación en la desaparición.

Mientras que en el caso de la adolescente 17 años, que también figura entre los imputados y sería pareja de Juan Beltrán, se decretó internación provisoria.