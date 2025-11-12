 “Ella siempre lo manifestó”: Investigan línea de “vendetta” tras ataque a Cristal Aguilera - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso trama Muñeca Bielorrusa: Jueza llama al orden tras críticas de parte de las defensas Camila Polizzi vuelve a arresto domiciliario total: Solo duró 9 días con nueva medida cautelar Extraño fenómeno en Coquimbo: Alcaldesa de Río Hurtado confirmó caída de “objeto no identificado” “Ella siempre lo manifestó”: Investigan línea de “vendetta” tras ataque a Cristal Aguilera ¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de sufragio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
12/11/2025 18:28

“Ella siempre lo manifestó”: Investigan línea de “vendetta” tras ataque a Cristal Aguilera

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, exigió "garantías" de las autoridades después de la golpiza que sufrió la hermana de Krishna Aguilera.

Publicado por CHV Noticias

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió al robo con posterior golpiza que sufrió Cristal Aguilera el pasado lunes.

Cristal, quien cumplió un rol clave en la búsqueda de su hermana, Krishna Aguilera, denunció que terminó con distintas heridas en su cuerpo, entre ellas una de gran tamaño en su cabeza que requirió puntos de sutura.

Este miércoles, White hizo un llamado a "evaluar y ver la competencia de las medidas" y "dar una señal concreta que acá los delincuentes no pueden estar por sobre el Estado".

Esto, debido a que Cristal se encuentra con medidas de protección ordenadas por el Ministerio Público y ejecutadas por Carabineros.

"Es una mala señal y espero que las autoridades competentes garanticen todas las medidas de seguridad, no solo para Cristal, sino para toda su familia", afirmó.

Alcalde acusó "vendetta" contra Cristal Aguilera

Respecto al ataque sufrido por Aguilera, el jefe comunal sostuvo que "todo indica que esto pareciera ser una vendetta, una venganza, algo que se veía venir".

"Lo que uno se pregunta es por qué, si existían medidas de protección, esto ocurrió. Y lo segundo que uno se pregunta es cuál va a ser el desenlace de este episodio", agregó.

White recordó las advertencias que hizo la víctima tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su hermana.

"Cristal siempre lo manifestó, que en el fondo iba a tener consecuencias por haber colaborado en este proceso", sostuvo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular

Lo último

Lo más visto

La nueva tesis por homicidio de Valentina Alarcón: 3 revelaciones que detallaron PDI y la Fiscalía

Robinson Saunders es el único detenido y sospechoso por el femicidio de la joven de 26 años. Cuenta con antecedentes policiales, habría atacado sexualmente a la víctima antes de su muerte y ahora arriesga pena perpetua.

12/11/2025

El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme”

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025

Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

12/11/2025
Publicidad