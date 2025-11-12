“Ella siempre lo manifestó”: Investigan línea de “vendetta” tras ataque a Cristal Aguilera - Chilevisión

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió al robo con posterior golpiza que sufrió Cristal Aguilera el pasado lunes.

Cristal, quien cumplió un rol clave en la búsqueda de su hermana, Krishna Aguilera, denunció que terminó con distintas heridas en su cuerpo, entre ellas una de gran tamaño en su cabeza que requirió puntos de sutura.

Este miércoles, White hizo un llamado a "evaluar y ver la competencia de las medidas" y "dar una señal concreta que acá los delincuentes no pueden estar por sobre el Estado".

Esto, debido a que Cristal se encuentra con medidas de protección ordenadas por el Ministerio Público y ejecutadas por Carabineros.

"Es una mala señal y espero que las autoridades competentes garanticen todas las medidas de seguridad, no solo para Cristal, sino para toda su familia", afirmó.

Alcalde acusó "vendetta" contra Cristal Aguilera

Respecto al ataque sufrido por Aguilera, el jefe comunal sostuvo que "todo indica que esto pareciera ser una vendetta, una venganza, algo que se veía venir".

"Lo que uno se pregunta es por qué, si existían medidas de protección, esto ocurrió. Y lo segundo que uno se pregunta es cuál va a ser el desenlace de este episodio", agregó.

White recordó las advertencias que hizo la víctima tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su hermana.

"Cristal siempre lo manifestó, que en el fondo iba a tener consecuencias por haber colaborado en este proceso", sostuvo.