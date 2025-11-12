Así quedó el rostro de Cristal Aguilera, hermana de Krishna, tras sufrir brutal agresión - Chilevisión

Un grupo de sujetos abordó a la joven, le robó su celular y luego la propinó una golpiza.

Este miércoles, Cristal Aguilera, hermana de Krishna, joven secuestrada y asesinada en octubre pasado, denunció haber sido víctima de un brutal ataque.

La agresión ocurrió durante la tarde de este lunes, pero no fue hasta una hora entre martes y miércoles de esta semana que la denuncia llegó a la policía.

De acuerdo a información preliminar, Cristal fue abordada por un grupo de sujetos que, en primera instancia, solo le robaron el celular.

Sin embargo, posteriormente los individuos procedieron a golpearla, causándole heridas como un moretón en el ojo y un prominente corte en la cabeza.

A causa de la agresión, la joven tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

