“Sigo con la lucha”: Hermana de Krishna Aguilera asegura que hay “personas que escaparon” - Chilevisión

Este viernes se llevó a cabo la jornada final del velorio de Krishna Aguilera, joven de 19 años que desapareció el pasado 4 de octubre en San Bernardo y que fue encontrada sin vida el pasado domingo en Calera de Tango. En ese contexto, previo a la caravana hacia el funeral de la joven, Cristal se mostró conforme por haber encontrado a su hermana: "Para mí se cierra un ciclo, pero sigo con la lucha porque estos están en prisión preventiva, hay personas que soltaron que no tenían que haber soltado y hay personas que se escaparon". Tras haber apuntado a que existen más personas que no han sido detenidas, Cristal hizo hincapié en que aunque no hay pruebas que inculpen al hombre que quedó apercibido,"él sabía lo que iban a hacer".