 “Sigo con la lucha”: Hermana de Krishna Aguilera asegura que hay “personas que escaparon” - Chilevisión
Minuto a minuto
Informe revela irregularidades en mall chinos: Venta de productos falsos y locales sin patente ni boletas Así fue el emotivo funeral de Krishna Aguilera: Familia promete no descansar hasta obtener justicia Caso Bruma: Familiares de tripulantes critican traslado del buque en medio de investigación por naufragio “Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
31/10/2025 02:58

“Sigo con la lucha”: Hermana de Krishna Aguilera asegura que hay “personas que escaparon”

Este viernes se llevó a cabo la jornada final del velorio de Krishna Aguilera, joven de 19 años que desapareció el pasado 4 de octubre en San Bernardo y que fue encontrada sin vida el pasado domingo en Calera de Tango. En ese contexto, previo a la caravana hacia el funeral de la joven, Cristal se mostró conforme por haber encontrado a su hermana: "Para mí se cierra un ciclo, pero sigo con la lucha porque estos están en prisión preventiva, hay personas que soltaron que no tenían que haber soltado y hay personas que se escaparon". Tras haber apuntado a que existen más personas que no han sido detenidas, Cristal hizo hincapié en que aunque no hay pruebas que inculpen al hombre que quedó apercibido,"él sabía lo que iban a hacer".

Lo más visto

Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar

Mientras Kaiser y Matthei aparecen compartiendo el segundo y tercer lugar, el candidato republicano fue desplazado a un sorpresivo cuarto lugar, según la última encuesta de La Cosa Nostra.

31/10/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025

“Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo

La joven de 19 años fue despedida entre DJ, shows de cantantes urbanos, coronas de globos, luces e incluso una tiara de princesa. El entierro se llevará a cabo este viernes 31 de octubre.

31/10/2025

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se consolidó en el primer lugar en la última encuesta Criteria antes de la primera vuelta de la elección presidencial.

31/10/2025
Publicidad