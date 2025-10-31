“Así te voy a recordar”: Hermana de Krishna Aguilera vivió sensible suceso durante el velorio - Chilevisión

Cristal Aguilera compartió inéditos registros de Krishna cuando era más joven y dedicó un emotivo mensaje tras los acontecimientos vividos en los actos fúnebres de su hermana.

Este jueves se llevó a cabo un segundo día de velatorio para la familia y los cercanos de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que apareció muerta en el Cerro Chena tras 22 días desaparecida.

En ese contexto, su hermana Cristal compartió un sensible suceso durante los actos fúnebres y dedicó un emotivo mensaje a su hermana, acompañado de registros inéditos de Krishna cuando era más joven.

"Así te voy a recordar, hermana"

A través de sus redes sociales, Cristal compartió un video en donde se ve la tapa del ataúd de su hermana con una rosa de color rosado sobre ella envuelta en papel. En su interior se aprecia una mariposa blanca posando y aleteando, la cual no se asustó ni voló a pesar de la cantidad de personas presentes en el lugar.

El hecho conmovió a Cristal, dado que la mariposa era el insecto favorito de Krishna y jugó un rol clave durante el velorio, puesto que toda la decoración y cada una de las pancartas de despedida contaban con mariposas ilustradas.

Además, en el mundo espiritual se asocian las mariposas blancas a la presencia de un ser querido que ha fallecido o un guía espiritual que se encuentra brindando protección en el momento en el que dicho insecto aparece.

Acto seguido, la hermana de Krishna compartió una serie de fotografías inéditas de la joven en su época escolar, posando junto a sus compañeros en distintos actos: "En 2024, en tercero medio. Así te voy a recordar, hermana. Una niña buena, amable de corazón, al igual que yo".

Finalmente, el entierro de Krishna Aguilera se llevará a cabo este viernes 31 de octubre en el Cementerio Jardín Sacramental de San Bernardo y luego sus cercanos se mantendrán a la espera de la reformalización de Juan Beltrán, cuya audiencia está pactada para el próximo 13 de noviembre.

Revisa las publicaciones en redes sociales: