“Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo - Chilevisión

"Con temita y videoclip": Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo
31/10/2025 09:55

“Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo

La joven de 19 años fue despedida entre DJ, shows de cantantes urbanos, coronas de globos, luces e incluso una tiara de princesa. El entierro se llevará a cabo este viernes 31 de octubre.

Publicado por CHV Noticias

El pasado miércoles 29 comenzaron los preparativos fúnebres para despedir a Krishna Aguilera, la joven de 19 años que fue encontrada muerta tras 22 días desaparecida en Calera de Tango.

Luego de que el Servicio Médico Legal (SML) entregara su cuerpo, la joven fue velada en San Bernardo en la casa familiar, hasta donde llegaron familiares, amigos y agrupaciones feministas.

"Despidiéndote como te mereces"

Aunque inicialmente el velorio iba a tener un día de duración, se extendió 24 horas más y ha sido ampliamente comentado en redes sociales, puesto que contó con una DJ, artistas invitados a cantar e incluso la grabación de un videoclip.

En la casa familiar se instaló un toldo donde se colgaron una serie de pancartas de despedida. Entre ellas, figura una que menciona: "Descansa en paz, Krishna. De tu negrito que no te olvidará". En la fotografía, aparece quien sería expareja de Krishna y ambos posan besándose.

Las instalaciones contaron con flores de múltiples colores, una gigantografía de la joven, ilustraciones de mariposas, luces, coronas de globos al rededor y una tiara de princesa; sin embargo, lo más comentado fue la presencia de El Cavish, cantante e influencer, quien señaló en sus redes sociales: "Cantándole a la Krishna a petición de su familia y amigos".

El cantante urbano Yabel también estuvo presente en el lugar y luego Victor La Voz en compañía de otros artistas se unieron para interpretar una canción que crearon en memoria de Krishna, cuyo videoclip se grabó en el velorio y en donde aparecen los padres de la joven.

Horas más tarde, una DJ tocó guarachas, el género musical favorito de Aguilera: "Hasta con temita y videoclip te fuiste hermanita mía, siempre lo mejor para la mejor del mundo. Te amo, angelita mía, te recordaré hasta mi último día", escribió una de sus mejores amigas en TikTok.

Finalmente, el entierro de Krishna está pactado para este viernes 31 durante el mediodía, en el Cementerio Jardín Sacramental de San Bernardo.

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

