“¡No somos delincuentes!”: Cristal Aguilera alzó las voz tras críticas a su hermana en redes - Chilevisión

Cristal respondió a las críticas recibidas en redes sociales, tras haber revelado que su hermana, Krishna Aguilera, había formado parte del clan narco de Juan Beltrán, vendiendo drogas dentro de un búnker.

Este sábado, Cristal, hermana de Krishna Aguilera, alzó la voz en redes sociales tras las críticas que ha recibido por los últimos datos que ha revelado sobre la investigación por el secuestro con homicidio de la joven de 19 años.

Cristal aseguró que su hermana cometió errores, pero que formaban parte del pasado, tras haber confesado que la joven trabajó durante un tiempo en el clan narco de Juan Beltrán, vendiendo drogas en un búnker.

¿Qué dijo Cristal Aguilera?

"¡No somos delincuentes! Yo trabajo y mi hermana estaba trabajando. Dejo evidencia de aquello", sentenció Cristal, quien mostró fotos de sí misma con su uniforme de trabajo, revelando que ejerce como jefa de obras.

En esa misma línea, también publicó una fotografía de Krishna junto a sus respectivos compañeros y agregó: "Ya me cansan con sus malos comentarios. Sus errores fueron del pasado. Te amo, hermana".

Krishna fue enterrada este viernes en el Cementerio Jardín Sacramental de San Bernardo, donde fue despedida por sus amigos y cercanos, quienes llegaron en una amplia caravana hasta el lugar. Ahí, Cristal reiteró que seguirá luchando hasta obtener justicia por la muerte de su hermana.

Revisa la publicación en redes sociales: