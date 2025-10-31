 “Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio - Chilevisión
31/10/2025 15:54

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, una de las mejores amigas de Krishna Aguilera alzó la voz luego las críticas en redes sociales a raíz de la manera en que se llevó a cabo el velorio de la joven de 19 años en la comuna de San Bernardo.

Los actos fúnebres contaron con la presencia de una DJ, tres artistas urbanos, el estreno de una canción en memoria de Krishna y la grabación de su respectivo videoclip, que contó con la presencia de los padres de la joven.

¿Qué dijo la amiga de Krishna Aguilera?

"Comentan h... sin saber. Nadie anda en el bolsillo de nadie para saber todo lo que pasa realmente. Ustedes ven lo que una no más quiere que vean y aun así creen saberlo todo", señaló la joven.

En esa misma línea, agregó: "Nosotras viviremos el luto como queramos, porque solo nosotras sabemos lo que pasa realmente y cómo ha sido todo, pero siempre con respeto hacia ella y a su familia".

Las amigas de la joven realizaron una serie de transmisiones en vivo a través de redes sociales durante los últimos días; sin embargo, dicho actuar no fue del todo aprobado por los familiares de Krishna, quienes constantemente pedían que dejaran de grabar.

"A mi Kishi le gustaba la loquera y vivir la vida como ella quisiera y así la vamos a despedir y sacarle fotos y mucho TikTok porque le gustaba grabarse y que vieran lo hermosa que es", añadió la amiga de Krishna.

Finalmente, la joven sentenció: "No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)".

