Paul Vásquez ya tiene fecha para el adiós de “El Flaco”: “No quiero que mi personaje dé pena” - Chilevisión

El comediante aseguró que continuará con su carrera humorística, pero ya no interpretará más a su querido personaje que lo hizo saltar a la fama.

Paul Vásquez puso fecha al adiós de su histórico y querido personaje "El Flaco", con el que se presentó en varios escenarios en todo Chile.

El humorista fue confirmado esta semana en la parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026, donde interpretaría por última vez al personaje.

Cabe recordar que Vásquez saltó a la fama con "El Flaco" durante la década de 1990, como parte del dúo Dinamita Show junto a Mauricio Medina. Luego, alcanzó mayor popularidad cuando pisó el escenario del Festival de Viña del Mar.

Paul Vásquez cerrará el telón con "El Flaco"

En entrevista con La Cuarta, Vásquez explicó que “el personaje de ‘El Flaco’ yo quiero que siempre lo recuerden digno, que siempre terminó como el artista muy querido, el personaje, que lo recuerden como El Flaco, como el Chaplín chileno que una vez dijeron”.

“No quiero ser como algunos personajes de La vecindad del Chavo, que tú los ves, por ejemplo, a la Chilindrina o al mismo Quico, y da pena verlo ahora. Yo no quiero que mi personaje dé pena“, afirmó.

Por lo tanto, el comediante eligió el escenario del Patagual como la última vez que aparecerá en televisión, dando paso a su próximo show donde presentará su nuevo personaje: El Quijotens.

La despedida de "El Flaco" en Olmué está programada para el próximo 15 de enero, día en que también se presentarán Myriam Hernández y Nicole.