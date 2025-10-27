 EXCLUSIVO | Habla excoreógrafa de Myriam Hernández por supuesta deuda: “Esperé tiempo suficiente” - Chilevisión
27/10/2025 15:59

EXCLUSIVO | Habla excoreógrafa de Myriam Hernández por supuesta deuda: “Esperé tiempo suficiente”

La destacada bailarina y coreógrafa Ivana Vargas se suma a las acusaciones de deudas del equipo de la cantante. "Es lamentable llegar a esta instancia", declaró a CHV Noticias.

Publicado por CHV Noticias

Un reportaje de Primer Plano reveló las millonarias deudas que enfrentaría el equipo de la cantante chilena Myriam Hernández.

Por un lado, el productor colombiano Pedro Puentes acusa al actual mánager de la artista, Jorge Saint-Jean Hernández, de deberle cerca de $115 millones por una fallida gira por Colombia.

Además, Claudio Riquelme, primer representante de Myriam, aseguró que le deben $5 millones por un concierto que él habría gestionado en febrero de 2025 en Calbuco, pero que nunca recibió su comisión.

El hijo de la intérprete de El hombre que yo amo declinó entregar una declaración respecto a estas dos acusaciones.

Excoreógrafa de Myriam Hernández se suma a las denuncias

Este no sería el único caso de deudas que enfrenta el equipo de Myriam Hernández.

A través de Instagram, la reconocida bailarina y coreógrafa y exparticipante del programa Rojo, Ivana Vargas, aseguró que también le deben dinero por trabajos realizados en 2024.

"Me aburrí. También me dejó de contestar y me debe Movistar 2024. 18 bailarines + vestuario + sala + mis honorarios. Y las disculpas no pagan los sueldos de mi equipo", señaló Vargas en la publicación.

CHV Noticias tomó contacto con Ivana, quien reconoció que está "con rabia" por "lo injusto de la situación".

"Esperé tiempo suficiente para que se armara un plan de pago, pero viendo la cantidad de deudas que tienen, debo ser un eslabón muy pequeño", sostuvo la bailarina.

Vargas explica que la deuda se contextualiza en el concierto realizado por Myriam Hernández el 24 de agosto de 2024 en Movistar Arena. En ese tiempo, aún era representada por su exesposo Jorge Saint-Jean.

"La deuda fue con Jorge papá, pero Jorge Ignacio está al tanto de esto. Me pidió disculpas y que el área contable se pondría en contacto conmigo, cosa que no pasó. Me dejó de contestar", señaló.

"Trabajé 3 años con el equipo de Myriam y los pagos siempre fueron muy diferidos", agregó la artista, quien admite que "es lamentable llegar a esta instancia".

Si bien evitó revelar el monto de la deuda, la bailarina indicó que "ahora de vuelta a cobrar el 50% antes y 50% el día del show".

CHV Noticias intentó obtener una declaración de Jorge Saint-Jean Hernández. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota aún no recibimos alguna respuesta.

