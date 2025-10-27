FOTOS | Revelan identidad del hombre que sería la nueva pareja de Myriam Hernández - Chilevisión

En la última edición de Primer Plano, se dio a conocer el nombre y las primeras imágenes del supuesto nuevo romance de la cantante chilena.

Primer Plano reveló la identidad de la supuesta pareja actual de Myriam Hernández, a casi un año de confirmar su quiebre matrimonial con Jorge Saint-Jean.

Fue hace algunas semanas que Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic aseguró que la cantante volvió a encontrar el amor, esta vez en un empresario llamado Fernando.

"Me dicen que están muy contentos, que ya los vieron incluso la semana pasada en una reunión familiar de él, con amigos, con el entorno, oficializando esta relación", dijo Gutiérrez en esa oportunidad.

¿Quién es la nueva pareja de Myriam Hernández?

El estelar de farándula de Chilevisión destapó la identidad del galán que habría conquistado a la reconocida artista chilena.

Se trata de Fernando Cordero Sepúlveda, empresario e ingeniero de 55 años, hijo del exgeneral de Carabineros y exsenador Fernando Cordero Rusque.

Según detalló el programa, Fernando lidera -junto a su hermano Francisco- una empresa dedicada a criminalística forense, biometría y seguridad.

Hasta el momento, tanto Myriam como Fernando no se han referido a este supuesto romance.

Revisa las imágenes acá:

Fernando Cordero - Instagram