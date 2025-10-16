“Un cargo importante”: Revelan nuevos detalles del supuesto nuevo romance de Myriam Hernández - Chilevisión

Se trataría de un dueño de una empresa de seguridad y la relación llevaría aproximadamente tres meses. Conoce el resto de los detalles a continuación.

Cecilia Gutiérrez reveló nuevos detalles del nuevo romance de Myriam Hernández durante la edición de este jueves de Plan Perfecto.

La periodista había señalado hace un tiempo que la relación habría comenzado hace tres meses, y que la nueva conquista de la cantante era “dueño de una empresa de seguridad”.

Por otra parte, también indicó que "están muy contentos, que ya los vieron incluso en una reunión familiar de él con amigos y el entorno, oficializando la relación”.

Nuevos detalles de la supuesta relación de Myriam Hernández

En esa línea, Gutiérrez reveló que el galán que conquistó el corazón de la intérprete "se llama Fernando, su papá es una persona que tuvo una alta relevancia pública, tuvo un cargo importante y por eso estaba medio complicada con que esto saliera a la luz".

A pesar de esto, la panelista de Primer Plano comentó hace un tiempo que Hernández “se buscó algo completamente distinto, fuera de la escena artística y musical. No es músico, ni cantante, ni manager, no tiene nada que ver con eso”.

“No sé cómo lo querrán llamar ellos, pero sí está en una relación con Fernando”, insistió.