Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral - Chilevisión

03/10/2025 08:44

Publicado por CHV Noticias

Francisco Kaminski estaría saldando sus problemas económicos tras encontrar un nuevo trabajo, esta vez en un rubro totalmente alejado del espectáculo.

El pasado viernes, el comunicador informó que el motivo real del cierre de sus redes sociales se debería a una exigencia en el ámbito laboral.

Según detalló Cecilia Gutiérrez, Kaminski comenzó a prestar servicios a una empresa minera.

"No es que él haya sido contratado directamente por una empresa minera para ejercer labores ahí, sino que su hermano se ganó una licitación para arrendar camiones a la minería", explicó la periodista en Plan Perfecto.

De esta manera, descartó los rumores de un supuesto cargo gerencial. "Está claro que en finanzas no va a trabajar", bromeó la panelista de Primer Plano.

Francisco Kaminski habría conseguido millonario préstamo

Otro antecedente que se dio a conocer en las últimas horas tiene relación con un supuesto préstamo.

De acuerdo a lo informado por Sergio Rojas en el programa Que te lo digo, Francisco habría conseguido un préstamo de $500 millones para saldar sus deudas. "Le vendió el alma al diablo", dijo el periodista.

Sin embargo, Sergio Marabolí, cercano al entorno de Kaminski, bajó la abultada cifra revelada por Rojas: "Tengo entendido que no son $500, son $267 millones y quien le habría facilitado este préstamo a Francisco es una tía".

Marabolí señaló que el animador ya "habría pagado la mitad de las deudas desde que tuvo todo este tormento de problemas económicos".

Además, según consignó La Hora, el exesposo de Carla Jara ganaría $5 millones mensuales en este nuevo trabajo.

