“Tengo códigos”: Kaminski confesó estar “decepcionado” de Camila Andrade tras dichos sobre quiebre - Chilevisión

El comunicador envió un mensaje a su expareja después de que ella ventilara los motivos de su separación. "Estoy desilusionado con su entrevista", confesó.
Francisco Kaminski se refirió a las recientes declaraciones de Camila Andrade, quien contó que sufrió episodios de violencia con el animador en sus últimas semanas de relación.
El comunicador decidió romper el silencio a través del periodista Sergio Marabolí, a quien le envió un audio que fue expuesto durante el programa Sígueme de TV+.
"Nunca me he referido públicamente a una mujer, no lo hice con la Carla, no lo he hecho en ninguna ocasión y menos lo voy a hacer ahora", partió diciendo.
"No tengo nada que decir de sus declaraciones, no tengo ni una opinión al respecto. Estoy más que nada en otra, decepcionado con su actitud y desilusionado con su entrevista, nada más que eso", agregó.
Asimismo, Kaminski sostuvo que no se referirá a Camila "porque no corresponde, tengo códigos".
Además, confesó que "mantengo un hermoso recuerdo de un año y medio de una relación maravillosa donde nunca hubo conflictos, nunca hubo problemas, donde nunca hubo más que amor, cariño y respeto de ambas partes".
El exlocutor radial también aseguró que está solucionando sus problemas financieros: "Espero que de aquí a un corto plazo, a no más de 30 días, poder tener todo saldado".
Además, enfatizó que "tengo un hijo que es mi motor, que es a quien tengo que demostrar, es a quien tengo que guiar y es a quien tengo que también acompañar y también reparar mucho daño que le hice".
Al finalizar, Kaminski le envió un mensaje a Camila Andrade: "Le deseo lo mejor y quiero que sea muy feliz porque se lo merece, es una tremenda mujer y porque guardo los mejores recuerdos y tengo ese sentir. Quiero quedarme con eso, con lo bonito, no con la última semana".