“Tengo códigos”: Kaminski confesó estar “decepcionado” de Camila Andrade tras dichos sobre quiebre - Chilevisión

"No tengo nada que decir de sus declaraciones, no tengo ni una opinión al respecto. Estoy más que nada en otra, decepcionado con su actitud y desilusionado con su entrevista, nada más que eso", agregó.

Asimismo, Kaminski sostuvo que no se referirá a Camila "porque no corresponde, tengo códigos".

Además, confesó que "mantengo un hermoso recuerdo de un año y medio de una relación maravillosa donde nunca hubo conflictos, nunca hubo problemas, donde nunca hubo más que amor, cariño y respeto de ambas partes".

Kaminski a Camila Andrade: "Le deseo lo mejor"

El exlocutor radial también aseguró que está solucionando sus problemas financieros: "Espero que de aquí a un corto plazo, a no más de 30 días, poder tener todo saldado".

Además, enfatizó que "tengo un hijo que es mi motor, que es a quien tengo que demostrar, es a quien tengo que guiar y es a quien tengo que también acompañar y también reparar mucho daño que le hice".

Al finalizar, Kaminski le envió un mensaje a Camila Andrade: "Le deseo lo mejor y quiero que sea muy feliz porque se lo merece, es una tremenda mujer y porque guardo los mejores recuerdos y tengo ese sentir. Quiero quedarme con eso, con lo bonito, no con la última semana".