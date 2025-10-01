 “Tengo códigos”: Kaminski confesó estar “decepcionado” de Camila Andrade tras dichos sobre quiebre - Chilevisión
Minuto a minuto
Candidatos presidenciales reaccionaron: Las polémicas por el Presupuesto 2026 anunciado por el Presidente Boric “Una vergüenza”: Jara responsabilizó al Minvu por la demora de reconstrucción en Viña Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco Investigan ataque contra embarazada de 6 meses en Arica: Su expareja fue formalizada Rechazan prisión preventiva: Esta es la medida cautelar con la que quedó Jorge Valdivia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 11:17

“Tengo códigos”: Kaminski confesó estar “decepcionado” de Camila Andrade tras dichos sobre quiebre

El comunicador envió un mensaje a su expareja después de que ella ventilara los motivos de su separación. "Estoy desilusionado con su entrevista", confesó.

Publicado por CHV Noticias

Francisco Kaminski se refirió a las recientes declaraciones de Camila Andrade, quien contó que sufrió episodios de violencia con el animador en sus últimas semanas de relación.

El comunicador decidió romper el silencio a través del periodista Sergio Marabolí, a quien le envió un audio que fue expuesto durante el programa Sígueme de TV+.

"Nunca me he referido públicamente a una mujer, no lo hice con la Carla, no lo he hecho en ninguna ocasión y menos lo voy a hacer ahora", partió diciendo.

"No tengo nada que decir de sus declaraciones, no tengo ni una opinión al respecto. Estoy más que nada en otra, decepcionado con su actitud y desilusionado con su entrevista, nada más que eso", agregó.

Asimismo, Kaminski sostuvo que no se referirá a Camila "porque no corresponde, tengo códigos".

Además, confesó que "mantengo un hermoso recuerdo de un año y medio de una relación maravillosa donde nunca hubo conflictos, nunca hubo problemas, donde nunca hubo más que amor, cariño y respeto de ambas partes".

Kaminski a Camila Andrade: "Le deseo lo mejor"

El exlocutor radial también aseguró que está solucionando sus problemas financieros: "Espero que de aquí a un corto plazo, a no más de 30 días, poder tener todo saldado".

Además, enfatizó que "tengo un hijo que es mi motor, que es a quien tengo que demostrar, es a quien tengo que guiar y es a quien tengo que también acompañar y también reparar mucho daño que le hice".

Al finalizar, Kaminski le envió un mensaje a Camila Andrade: "Le deseo lo mejor y quiero que sea muy feliz porque se lo merece, es una tremenda mujer y porque guardo los mejores recuerdos y tengo ese sentir. Quiero quedarme con eso, con lo bonito, no con la última semana".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025