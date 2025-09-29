Camila Andrade respondió a dichos de hermana de Kaminski: “La decepción y la sorpresa es grande” - Chilevisión

En conversación con Primer Plano, la modelo se refirió a las declaraciones de su excuñada, Karen Kaminski, quien la tildó de "aprovechadora" tras la separación con el comunicador.

Camila Andrade se refirió en Primer Plano a su polémico quiebre con Francisco Kaminski, a quien incluso acusó de supuestos malos tratos en sus últimas semanas de relación.

La modelo partió respondiéndole a la hermana de Karen Kaminski, hermana del comunicador, que la tildó de "aprovechadora" tras el término del pololeo.

Al respecto, Andrade afirmó: "Lo encuentro lamentable, obviamente. Fueron declaraciones súper duras, entonces la decepción y la sorpresa es grande".

Camila Andrade habla de supuesta nueva pareja de Kaminski

Andrade también fue consultada por la supuesta nueva pareja de Kaminski, la influencer Javiera Victoria, y si este nuevo romance habría sido la razón de por qué comenzó una serie de indirectas contra su expololo.

Sin embargo, la exjugadora de Gran Hermano descartó de plano esta teoría. "Yo ni siquiera sé con quién está él hoy en día; si es que está con ella, no tengo idea de eso. Pero mis historias son respondiendo a cosas que se han subido", explicó.

Asimismo, señaló que su ruptura con Francisco "no fue en muy buenos términos", algo que lamenta debido a las circunstancias en que inició su romance con él.

"En general, no es como me gustaría terminar una relación donde hubo amor, respeto, intimidad y se entregaron muchas cosas. Es una historia que, para qué la voy a contar, es súper conocida; se luchó mucho y se dio mucha entrega para que termine en esto", sostuvo.

Finalmente, se refirió a los rumores de una posible reconciliación amorosa con Carla Jara. "No sé, no tengo idea porque hoy no tengo contacto con él. Si llegan a volver...", dijo, haciendo un gesto de que le es indiferente.

Mira la entrevista acá: