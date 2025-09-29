 Camila Andrade respondió a dichos de hermana de Kaminski: “La decepción y la sorpresa es grande” - Chilevisión
Minuto a minuto
Comienza desalojo de toma Calicheros en Quilpué: Pobladores se resisten a abandonar el lugar El caso de Bernarda Vera: Las dos versiones sobre la mujer a la que se le perdió el rastro en 1973 Ministro Cordero reacciona a reportaje de CHV Noticias y defiende Plan Nacional de Búsqueda Tragedia en Maitencillo: Encuentran sin vida a joven desaparecido hace 10 días en la laguna Yasna Provoste confirmó encerrona a su esposo: Le robaron hasta su anillo de matrimonio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 10:02

Camila Andrade respondió a dichos de hermana de Kaminski: “La decepción y la sorpresa es grande”

En conversación con Primer Plano, la modelo se refirió a las declaraciones de su excuñada, Karen Kaminski, quien la tildó de "aprovechadora" tras la separación con el comunicador.

Publicado por CHV Noticias

Camila Andrade se refirió en Primer Plano a su polémico quiebre con Francisco Kaminski, a quien incluso acusó de supuestos malos tratos en sus últimas semanas de relación.

La modelo partió respondiéndole a la hermana de Karen Kaminski, hermana del comunicador, que la tildó de "aprovechadora" tras el término del pololeo.

Al respecto, Andrade afirmó: "Lo encuentro lamentable, obviamente. Fueron declaraciones súper duras, entonces la decepción y la sorpresa es grande".

Camila Andrade habla de supuesta nueva pareja de Kaminski

Andrade también fue consultada por la supuesta nueva pareja de Kaminski, la influencer Javiera Victoria, y si este nuevo romance habría sido la razón de por qué comenzó una serie de indirectas contra su expololo.

Sin embargo, la exjugadora de Gran Hermano descartó de plano esta teoría. "Yo ni siquiera sé con quién está él hoy en día; si es que está con ella, no tengo idea de eso. Pero mis historias son respondiendo a cosas que se han subido", explicó.

Asimismo, señaló que su ruptura con Francisco "no fue en muy buenos términos", algo que lamenta debido a las circunstancias en que inició su romance con él.

"En general, no es como me gustaría terminar una relación donde hubo amor, respeto, intimidad y se entregaron muchas cosas. Es una historia que, para qué la voy a contar, es súper conocida; se luchó mucho y se dio mucha entrega para que termine en esto", sostuvo.

Finalmente, se refirió a los rumores de una posible reconciliación amorosa con Carla Jara. "No sé, no tengo idea porque hoy no tengo contacto con él. Si llegan a volver...", dijo, haciendo un gesto de que le es indiferente.

Mira la entrevista acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025