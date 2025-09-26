Francisco Kaminski tomó radical decisión tras quiebre con Camila Andrade: “Quiero desaparecer un tiempo” - Chilevisión

El animador decidió tomar distancia de la vida pública luego del enfrentamiento mediático que protagonizó a través de sus redes sociales con su expareja.

Francisco Kaminski tomó una radical decisión luego de su mediático quiebre con Camila Andrade.

El animador protagonizó un duro enfrentamiento en redes sociales con su expareja, en el que compartieron mensajes e indirectas sobre el fin de su relación durante varios días.

Sin embargo, el locutor radial decidió dar un paso al costado de la disputa y tomó una drástica medida con respecto a sus redes sociales.

Kaminski dijo adiós a las redes sociales

En las últimas horas usuarios de internet advirtieron que la cuenta de Instagram del locutor radial ya no se encuentra disponible.

Por lo mismo, Adriana Barrientos le consultó por lo ocurrido y reveló su versión en el panel de Zona de Estrellas.

“Amiga, lo cerré yo. Me aburrí, quiero desaparecer un tiempo”, leyó la modelo a raíz de la conversación que mantuvo con Kaminski.

Según lo que él le comentó “es mi decisión. No hay ninguna mala onda, todo lo contrario, en mi Instagram hay puro apoyo. Pero quiero guardarme un poco”.

Pero eso no es todo, ya que también habría decidido poner en pausa el podcats De los errores se aprende, su más reciente proyecto laboral. “No lo voy a seguir haciendo”, confirmó.

“Te voy a ser honesto. Estoy en tratamiento. Estoy con mi psicóloga y ella me recomendó cerrar el Instagram por un tiempo. Para estar 100% enfocado, las cuentas de Instagram y el podcast se eliminan por un tiempo”, añadió.