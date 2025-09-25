 “Lástima que…”: Kaminski arremetió con nueva indirecta en medio de disputa con Camila Andrade - Chilevisión
25/09/2025 19:10

“Lástima que…”: Kaminski arremetió con nueva indirecta en medio de disputa con Camila Andrade

El comunicador y la modelo han estado enfrentados durante la última semana compartiendo a través de sus redes sociales mensajes e indirectas para el otro.

Publicado por CHV Noticias

Al parecer Francisco Kaminski sigue en pie de guerra contra Camila Andrade, luego de que se enfrentaran a través de redes sociales con indirectas tras su quiebre sentimental. 

La ahora expareja ha estado enfrentada durante la última semana luego de que se conocieran más detalles del fin a su relación en duros términos y los problemas que los distanciaron.

Desde entonces, ambos han ocupado sus cuentas de Instagram para compartir mensajes y lanzar indirectas para el otro.

Todo comenzó a raíz de una reflexión del comunicador: “La madurez enseña que, a veces tienes que aprender a quedarte en silencio, incluso cuando tienes mucho que decir”.

Eso despertó la molestia de la modelo, quien replicó asegurando que “madurez es quedarse en silencio muchas veces cuando tienes cosas que decir. Sí, puede ser, pero madurez también es serle leal a los tuyos, madurez es ser consecuente con lo que dices, luego con lo que haces, con tus actos”.

Este jueves la batalla mediática sumó otro capítulo luego de una nueva publicación de Kaminski en sus historias, la que estaría relacionada con su problema con Camila Andrade.

“Muy linda tu vibra en redes sociales, lástima que te conocemos en persona”, lanzó. 

La nueva indirecta de Kaminski

