“Solo importa...”: Kaminski lanzó nuevo mensaje tras “guerra” de indirectas con Camila Andrade - Chilevisión

24/09/2025 15:59

“Solo importa...”: Kaminski lanzó nuevo mensaje tras “guerra” de indirectas con Camila Andrade

Luego de que se diera a conocer un acercamiento entre Francisco Kaminski y Carla Jara durante las celebraciones de Fiestas Patrias, el animador lanzó una indirecta que apunta al valor de quienes se mantienen aún en los peores momentos.

Publicado por CHV Noticias

La polémica no se detiene y este miércoles, Francisco Kaminski siguió con las indirectas hacia Camila Andrade, tras el bullado quiebre sentimental entre ambos.

Los dichos del animador llegan tras las declaraciones de Adriana Barrientos, quien aseguró que durante las Fiestas Patrias, Francisco y Carla Jara habían tenido un acercamiento importante que los encaminaría a retomar su matrimonio.

¿Qué dijo Francisco Kaminski?

A través de su cuenta de Instagram, Francisco Kaminski publicó una frase que menciona: "Al final solo importa quién estuvo cuando se te cayó el mundo" y agregó: "Consejito del día. Lindo miércoles".

La imagen tiene de fondo la canción "Coleccionando Heridas" de Karol G con Marco Antonio Solís, cuya letra menciona: "¿Será que se quedó el amor en otros tiempos? Eso dicen los expertos. Nadie quiere en estos días".

"Vivir como si no tuviera sentimientos, yo no tengo ese talento, yo sí siento todavía", señala la polémica letra.

Cabe destacar que la polémica entre la pareja se produjo luego de los dichos de la hermana de Francisco Kaminski, quien tildó a Camila de "fría, calculadora y aprovechadora", lo que inició una serie de dimes y diretes que todavía no han cesado.

Revisa la publicación de Instagram:

