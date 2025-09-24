¡Adriana Barrientos destapó todo! Carla Jara y Francisco Kaminski “están pronto a volver” - Chilevisión

La ruptura amorosa entre Francisco Kaminski y Camila Andrade habría propiciado una cercanía entre el animador y Carla Jara durante las Fiestas Patrias que podría terminar en una reconciliación.

Este martes Adriana Barrientos reveló que Carla Jara y Francisco Kaminski estarían teniendo un acercamiento importante luego del quiebre sentimental del animador con Camila Andrade.

Además, un cercano al comunicador le habría asegurado a La Leona que la pareja estaría ad portas de retomar su matrimonio, causando revuelo entre los seguidores de ambos.

¿Qué pasa con Carla Jara y Francisco Kaminski?

La información fue entregada por Adriana en Zona de Estrellas donde señaló: "Lo único que yo sé y lo único que yo les voy a decir queridos compañeros, es que el amor existe. Y es que hay mucha gente que en esta época de primavera le empiezan a florecer mariposas en el estómago".

En esa misma línea, explicó que conversó con un cercano de Francisco Kaminski, quien detalló que el animador y Carla Jara tuvieron un acercamiento durante las Fiestas Patrias como familia, lo que trajo consigo una mejoría en su vínculo.

Al respecto, Adriana comentó: "Yo le pregunté (...) si le ha tocado acompañarlo, o si sabe como es la relación actual con Carla Jara y me dice: 'Adriana, yo de todas maneras y como amigo muy cercano, cuando los veo juntos me genera la ilusión de que están pronto a volver'".

Finalmente, Adriana le envió un potente mensaje al animador: "Lo único que te voy a decir es que para Kaminski la mejor mujer que se ha portado en todo este tiempo con él, no he sido yo, no ha sido su mamá, es Carlita Jara", cerró.