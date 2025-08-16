“Qué atrevida”: Rumor de romance causó feroz pelea entre Cami Andrade y Adriana Barrientos - Chilevisión

Adriana Barrientos aseguró que Camila Andrade y Leandro Penna habían tenido un intenso romance años atrás que terminó por "celos" y se enfrentaron con todo, luego de que la ex Miss Chile desmintiera a la panelista.

Camila Andrade arremetió con todo en contra de Adriana Barrientos, luego de que la modelo expusiera un supuesto romance entre la ex Miss Chile y Leandro Penna.

Adriana, quien es amiga del ex chico reality, aseguró que él tiene intenciones de reconquistarla tras la confirmación de quiebre entre Camila y Francisco Kaminski.

En Zona de Estrellas, la panelista también aseguró que Camila lo siguió de vuelta en su cuenta de Instagram porque se trató de una relación muy intensa que terminó por "celos" de parte de Andrade y ella desmintió a La Leona en vivo.

¿Qué pasó entre Camila Andrade y Adriana Barrientos?

"Estoy viendo unas declaraciones tuyas donde estás contando un episodio de una fiesta o algo así, donde supuestamente yo estaba con Leandro, que 'a mí me gustaba mucho'. Aseguras que fuimos pareja, me parece horrible que inventes algo así", leyó Adriana, quien mostró los mensajes en directo.

En esa misma línea, Camila agregó: "Jamás he tenido absolutamente nada con Leandro y yo al menos jamás he dejado de seguirlo (...) estás faltando a la verdad, Adriana, y me parece mal intencionado de tu parte. Me sorprende viniendo de ti, que siempre he considerado que hablas con la verdad. Estás muy perdida. Yo ni cerca de tener algo con él".

Al respecto, Adriana contestó: "Por el momento que estás viviendo, voy a hacer como que jamás me llegó este mensaje, porque yo sí conozco la palabra sororidad. Camila, las explicaciones se las tendrás que dar a quien corresponda. Te envío un abrazo, y de corazón, haré como que jamás leí esto".

Pero la situación no terminó ahí, puesto que Camila insistió en que "me da lo mismo lo que hagas con este mensaje", por lo que La Leona arremetió: "¿Quieres que te haga un recordatorio rapidito?" y luego Andrade respondió: "Hazme el recordatorio, Adriana".

"Qué atrevida, Camila, por favor. Tú jamás has necesitado un recordatorio. Cuando estés ok y yo tenga tiempo disponible, continuamos con esto, que aquí nos conocemos la vida las dos", sentenció Adriana.

Por su parte, Andrade aseguró que "le llama la atención" la actitud de La Leona, puesto que siempre habían mantenido una buena relación; sin embargo, Adriana cerró el tema enviándole un potente mensaje.

"¿Me estás pidiendo que me dé Alzheimer? O sea, toda la buena onda, Camila. Todos tenemos un pasado. Si te expuse o te hizo daño, jamás fue la intención, pero tampoco me pidas que salga a mentir", concluyó Barrientos.