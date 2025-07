Daniella Campos desclasificó lista de “víctimas” de Adriana Barrientos en PH: “Te saca de quicio” - Chilevisión

La modelo y panelista de farándula participará esta noche en Podemos Hablar en compañía de Rafael Araneda, Florencia Araneda y Felipe Parra. Ahí, ahondará en su polémica salida de Zona de Estrellas.

En un nuevo e imperdible capítulo de Podemos Hablar, la modelo y panelista de farándula Daniella Campos se referirá su abrupta salida del programa Zona de Estrellas y en su acusación de hostigamiento contra Adriana Barrientos.

"Creo que cuando no te dejan hacer tu trabajo y te están hostigando permanentemente, además sales del juego televisivo y pasas a lo personal, es ahí cuando no sabes hacer televisión... Y eso no lo aguanté más porque realmente era un hostigamiento", contará a Diana Bolocco.

La exMiss Chile acaparó titulares hace unos días al abandonar el estudio ante los constantes comentarios de La Leona y ahora acusará que "cuando se le pasan las cosas a lo personal como que se fija con algo y le da hasta que te saca de quicio".

"Entonces todos tenemos un punto en que ya no aguantas más", reflexionará, para agregar que "yo me fui con una sensación super mala, triste conmigo, por no haber sido capaz de haberme quedado nomás".

Daniella Campos: Adriana Barrientos es "maltratadora"

Campos recordará en Chilevisión que acudió a la oficina de Recursos Humanos del canal en el que rabajó para hablar con la jefa del área y, así, poner una queja formal contra su excompañera.

"No me había quejado antes porque yo me llevaba bastante bien con la Adriana, o sea, la sabía llevar", argumentó, para agregar que para esa reunión sacó un listado de algunas de las "víctimas" de la personalidad de Barrientos.

Entre ellos, de acuerdo con la comunicadora: "Claudia Schmidt, Daniela Aránguiz, Marlen de la Fuente, Pablo Candia, Sergio Rojas que terminó con Ley Karim, una guardia que dejó llorando y un estilista".

Ante la pregunta si Adriana Barrientos es maltratadora, Daniella Campos respondió que "no, no lo digo, lo estoy afirmando. Te lo estoy diciendo con pruebas".

Daniella Campos, Rafael Araneda, Florencia Araneda y Felipe Parra estarán esta noche en Podemos Hablar, a partir de las 22.30 horas, en las pantallas de Chilevisión bajo la conducción de Diana Bolocco.