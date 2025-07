Daniella Campos estalló en vivo contra Adriana Barrientos y se fue del estudio: Cortaron la transmisión - Chilevisión

Una escalada de tensión entre las dos comentaristas terminó con la gemela abandonando el estudio mientras le gritaba “¡ándate a la c...!” a la modelo.

Daniella Campos y Adriana Barrientos volvieron a protagonizar una tensa discusión en plena transmisión del programa Zona de Estrellas, esta vez, mientras hablaban del polémico presente de Roberto Dueñas.

El conflicto estalló luego de que Campos defendiera al ex manager de las acusaciones en su contra por malos tratos, asegurando que ella no tuvo experiencias de ese tipo cuando trabajaron juntos.

Fue en ese contexto que la Leona arremetió en su contra, provocando una escalada de tensión que terminó con la gemela abandonando el estudio mientras le gritaba “¡ándate a la c...!”.

Tenso round entre Daniella Campos y Adriana Barrientos

Lo que habría despertado la molestia de Barrientos fue que Campos negó haber tenido algún tipo de cercanía con Dueñas.

En esa línea, la modeló contestó “ay, Daniela. Si yo estaba ahí cuando le decías: ‘Roberto, pololea conmigo, porque yo quiero ser famosa, como la Marlen’. A modo de chacota. A modo de lo que sea, pero se lo decías”.

“¿Nos fuimos al circo? ¿Cambiamos de programa?”, respondió la gemela.

Instantes más tarde, Barrientos mencionó que “viví seis meses con Roberto en un reality, que no se te olvide. Roberto es una persona bien curiosa, es muy amigo de sus amigos… A mí no me extrañaba nada la defensa acérrima que hace Daniella Campos a Roberto Dueñas”.

“Ya está esta mujer. ¿Sabes qué?… Esta ya es la segunda… ¡Ándate a la c...!”, estalló Campos, saliendo del estudio en plena transmisión.

Ante esto, la Leona respondiendo aplaudiendo y exclamó “bravo, qué alegría más grande” en respuesta.

El tenso momento obligó a interrumpir la transmisión del programa de Zona Latina.