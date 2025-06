“¡Te paras y te vas!”: Tenso round llevó a los gritos a Daniella Campos y Adriana Barrientos - Chilevisión

Un debate en torno a la compleja relación entre Sergio Rojas y Andrés Caniulef llevó a ambas panelistas de televisión a pelear en duros términos mientras estaban en vivo en un programa de farándula.

Un tenso enfrentamiento protagonizaron Daniella Campos y Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas mientras abordaban la relación entre Andrés Caniulef y Sergio Rojas.

Todo comenzó cuando el panel discutía en torno a la polémica rivalidad, considerando que Barrientos ha hecho pública su enemistad con Rojas, mientras que Campos ha manifestado su cercanía con el comunicador.

Ante la constante defensa de esta última al periodista de farándula, La Leona estalló decidió increparla: "¡Pero Daniela, me aburrí, me aburrí! La disertación mala, Daniella, te pedí que me dieras un contexto porque Andrés hablaba de la hermana de Sergio".

"Y te lo acabo de decir", respondió ella, a lo que Barrientos contestó: "Pero por qué tú no lo dijiste, Daniella, termina por favor de alegar y de pelear. Manu me lo tuvo que explicar, no fuiste capaz de concretar una idea, porque estás con una verborrea tremenda, lanzando cosas tremendas".

Sin embargo, en medio de la discusión, la gemela también explotó y frenó en seco a su compañera: "Mira, si a ti no te gustan mis comentarios, te los tienes que callar, aguantar y comértelos. Y si te molesta y te aburren, te paras y te vas. Pero a mí no me vas a decir lo que me estás diciendo".

"Te están diciendo que te calles, Adriana. Si no te gusta lo que yo hago, te paras y te vas… Adriana, la próxima vez que a ti no te gusten mis comentarios o te aburran, te lo voy a repetir, ¡te paras y te vas!", reiteró en el espacio de farándula.