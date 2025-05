“Traidora”: Daniella Campos arremetió contra Julia Vial tras acusaciones de Branko Karlezi - Chilevisión

"Si no te chasqueó los dedos a ti, sí lo hizo delante de los jefes", aseguró Daniella Campos, quien destacó las cualidades de Julia Vial, pero también la acusó de "traidora".

Este viernes, Daniella Campos arremetió contra Julia Vial y la tildó de "traidora", tras opinar sobre el escándalo que generaron las acusaciones de malos tratos por parte de Vial hacia el periodista Branko Karlezi.

Cabe destacar que en los últimos días la polémica entre Vial y Karlezi escaló, luego de que Camila Stuardo asegurara que cuando le tocó trabajar con Julia: "Vivíamos cag... de susto".

¿Qué dijo Daniella Campos sobre Julia Vial?

"Yo tampoco vi una actitud así de Julia Vial, yo puedo decir que es divertida, buena para la piscola...buena compañera, buena para unir el grupo, buena para hacer junta después de los programas, no me calza con la historia de Branko Karlezi, lo que no quiere decir que no le crea, porque obviamente pudo haber pasado", señaló Daniella en Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: "Pero debo decir que Julia Vial no es una persona altanera ni pesada, lo que no quiere decir que no sea traidora, porque lo que habla delante de las personas, no es lo mismo que hace delante de los jefes".

Finalmente, Campos le envió un mensaje a Karlezi y concluyó: "Eso no tiene que ver con que haya chasqueado los dedos, porque es una actitud bastante ordinaria que no me calza con Julia Vial, es muy picantísima para ella, pero Branko, si no te chasqueó los dedos a ti, sí lo hizo delante de los jefes".