“Soy loca, pero nunca tanto”: Julia Vial respondió a acusaciones de periodista Branko Karlezi - Chilevisión

Branko Karlezi aseguró que cuando hizo su práctica profesional le tocó trabajar con una conductora que durante su primer día de trabajo le tronó los dedos y le dijo: "¡Hey, ese es mi asiento, sale! ¡Hey! ¿Estás sordo? ¡Fuera!".

Este martes, Julia Vial se refirió a la historia que contó el periodista Branko Karlezi, quien acusó a la conductora de haber tenido una mala actitud con él cuando era un practicante, cerca del año 2005.

El periodista publicó la historia en su cuenta de Instagram, donde le preguntaron por malas experiencias con famosos y relató que en una reunión de pauta una conductora le tronó los dedos y señaló: "¡Hey, ese es mi asiento, sale! ¡Hey! ¿Estás sordo? ¡Fuera!".

Julia Vial respondió a video de Branko Karlezi

Aunque Karlezi no nombró a Julia Vial directamente, los seguidores le propusieron dar "me gusta" a los comentarios que hicieran mención de la persona involucrada y él aceptó, marcando todos los que nombraban a Julia.

Al respecto, la animadora habló del tema en Sígueme, donde aseguró que llamó a todos los que formaron parte de ese equipo en dicho lapsus de tiempo y ninguno recordó una actitud similar por parte de Vial.

"Empecé a llamar a todos los que éramos parte de ese equipo porque dije: '¿Cómo me mandé este ranazo alguna vez en mi vida?',si loca soy, pero nunca tanto, loca pasiva, pero no agresiva", sentenció Vial.

En esa misma línea, agregó: "Nadie se acuerda… Si soy yo, querido Branko, no hay nadie que le dé algún tipo de sustento".

Sin embargo, Julia cuestionó que el periodista no hubiese sido más directo: "Si te refieres a mi persona, porque esto de tirar una historia y dejar las cosas en la nebulosa el nombre, deberías haber dicho de frentón: 'Julia Vial', y yo te contesto: 'Branko Karlezi' y ahí vemos qué tal".

"Si fui yo, te quiero decir que jamás lo hice con ninguna intención, que tiene que haber sido una talla. Es más, Eduardo (De la Iglesia) me decía que nunca he actuado así en la vida. Es extraño porque no es mi forma de ser, yo no soy así, no soy ni déspota, y lo que menos tengo es de diva", aseguró Julia.

Finalmente, la animadora cerró el tema y concluyó: "Si te referías a mí, probablemente tuvo que haber sido como una nombre, pero jodiendo y si fue así, yo no tengo problemas en pedir disculpas".

