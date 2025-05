“Cuando di mis declaraciones…”: Daniella Campos enfrentó polémicos dichos sobre salud de Carla Ballero - Chilevisión

La ex modelo insistió en que su opinión sobre Ballero, quien está internada, fue honesta y que "el hecho de estar enferma no la transforma en una persona buena”.

Daniella Campos salió al paso de las críticas tras ser acusada de haberse burlado del estado de salud de Carla Ballero, quien se encuentra hospitalizada desde el martes pasado debido a una delicada complicación pulmonar.

Según señalaron desde la clínica donde está hospitalizada, la panelista de programas de farándula se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) recibiendo ventilación mecánica.

MÁS SOBRE CARLA BALLERO

En ese contexto, Campos comentó en el podcast Juzgamos y Nos Funamos que la ex Morandé “buena persona no es. Una persona que ha ido por la vida estafando a la gente que la ha tratado de ayudar, robándole a esas personas, mintiendo permanentemente, y que no es capaz de reconocer nada en su vida, para mí es una mala persona".

Tras los polémicos dichos, Campos salió a aclarar que el capítulo fue grabado el martes, antes de que se conociera la gravedad del estado de Ballero, y que, de haber sabido, no hubiese emitido esa declaración.

Campos vuelve a arremeter contra Carla Ballero

En conversación con el programa Zona de Estrellas, Campos aprovechó de aclarar la situación, señalando que “Carla Ballero entró con intubación fuerte recién el viernes de la semana pasada, entonces cuando di mis declaraciones, Carla Ballero se encontraba solamente internada con un resfriado fuerte”.

Sin embargo, insistió que “para mí una persona que está enferma, por el hecho de estar enferma no la transforma en una persona buena, sorry”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

De igual manera, agregó que “mi opinión de Carla Ballero es la que yo siento, la real, yo soy una persona tremendamente honesta. Lo que dije es que es una persona que ha estado durante lo largo de su vida sin reconocer ninguna de las maldades o desafortunadas cosas que hizo en su vida”.

Por último, Campos insistió que “soy la primera persona en desearle una pronta recuperación, porque tiene tres hijas. Tiene una familia para la que debe volver...difícilmente podría desearle mal a una persona que está en un delicado momento de salud”.