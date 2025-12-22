 31 Minutos llega al Movistar Arena y a la Quinta Vergara con Radio Guaripolo II: Anuncian segunda fecha - Chilevisión
22/12/2025 17:21

31 Minutos llega al Movistar Arena y a la Quinta Vergara con Radio Guaripolo II: Anuncian segunda fecha

Guaripolo será el gran anfitrión de Radio Guaripolo II, regresando al aire con nuevas secciones, entrevistas y canciones de 31 Minutos. Revisa precio de las entradas acá.

Publicado por CHV Noticias

Los personajes más queridos de 31 Minutos anuncian su esperado regreso a los grandes escenarios con Radio Guaripolo II.

Tras el éxito mundial obtenido luego del estreno de su Tiny Desk Concert, que ya supera los 13 millones de reproducciones en YouTube, las marionetas se presentarán el viernes 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Movistar Arena.

Debido a la alta demanda, se suma una segunda función el sábado 1 de febrero de 2026, prometiendo dos jornadas  nolvidables para fanáticos de todas las edades.

31 Minutos también llegará a Viña del Mar con una presentación especial el sábado 10 de enero de 2026 en la Quinta Vergara.

Guaripolo será el gran anfitrión de Radio Guaripolo II, regresando al aire con nuevas secciones, entrevistas y canciones de 31 Minutos.

El personaje favorito de los niños de 31 Minutos será acompañado de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana, Cebollón y muchos más.

Todos ellos darán vida a una emocionante historia llena de humor y música, interpretando grandes éxitos como Diente Blanco, no te vayas, Yo nunca vi televisión y Mi muñeca me habló, entre otras.

Precio y compra entradas para Radio Guaripolo II

El precio de las entradas va desde los $64.400 a los $19.550.

Puedes comprar los tickets en Puntoticket.

