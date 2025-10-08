 “Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric elogió a 31 Minutos por Tiny Desk: Jani Dueñas hizo tierna mención para su hija Violeta Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo? Harold Mayne-Nicholls confirma la muerte de su madre, María Soledad Sécul: “Seguiremos tu legado” Emergencia sanitaria a metros de hospital en San Bernardo: Se rompió matriz con aguas servidas Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega y solicitará “medidas de protección" para Nabila Rifo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 10:48

“Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico español que acostumbra a reaccionar a artistas de todo el mundo, se mostró sorprendido tras escuchar por primera vez a la banda de títeres nacional.

Publicado por CHV Noticias

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico, no dudó en mostrar su asombro con el Tiny Desk de 31 Minutos, en lo que él mismo consideró "la ocasión perfecta para reaccionar y conocer a 31 Minutos". 

El español, que acostumbra a analizar a artistas de todo el mundo, quedó sorprendido con la banda de títeres chilena que continúa rompiendo récords con casi 5 millones de reproducciones a solo dos días de su estreno

"Por fin puedo decir que he podido reaccionar y escuchar a 31 minutos", destacó Shauntrack, Shaun para los amigos, quien anteriormente ha reaccionado a otros músicos chilenos como Los Jaivas, Los Prisioneros y Chancho en Piedra, Los Jaivas y Los Bunkers, entre otros. 

Shauntrack reacciona a histórico Tiny Desk de 31 Minutos 

"Por fin escucho 31 minutos..." se llama el video en el que el español se rindió ante la puesta en escena de las marionetas y la ejecución musical del elenco nacional que fue parte.

"Cómo sincronizan la voz con la marioneta [...] vaya locura de sincronización", comentó asombrado. 

Otro detalle que le llamó la atención fue el vestuario de los músicos: "Llevan camisetas para camuflarse en el entorno, y que no se les vea y tengan más protagonismo las marionetas, que bueno eso", sostuvo el youtuber que acumula más de 3.5 millones de suscriptores. 

Asimismo, el también profesor de música fue escuchando y analizando canción por canción y no dudó en tomar la guitarra desde el comienzo para tocar el ritmo funky de "Baila Sin Cesar". 

"Temas muy sencillitos, pero la verdad que muy pegajosos. Se te quedan metidos en la cabeza a tope", aseguró ShaunTrack, agregando que "son un grupo de amigos muy bonito, muy entrañable; los niños fliparán con esto en Chile", finalizó. 

Reacción de los seguidores en los comentarios 

El video del músico español se llenó de interacciones en los comentarios con usuarios de distintas partes del mundo que manifestaron su admiración por 31 Minutos.

"Tengo 42 años, soy argentino y la flipo con 31 minutos", "esto no es solo cultura chilena, sino de toda Latinoamérica" y "no soy de Chile, pero si lloré, no fue mi infancia, pero sí mi adolescencia", son solo algunos de los más de 2.600 comentarios. 

Revisa la reacción de Shauntrack al Tiny Desk de 31 Minutos:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Detienen a violador serial en San Bernardo: Ofrecía falsas entrevistas de trabajo para abusar a víctimas

El imputado de 36 años será formalizado este miércoles a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos reiterados de agresión sexual.

08/10/2025

Se viene eliminación en Fiebre de Baile: Los 4 famosos que quedaron en riesgo

Los perdedores de los duelos del pasado domingo se enfrentaron para evitar la eliminación. Sin embargo, cuatro participantes fueron los peores evaluados y arriesgan dejar la competencia.

08/10/2025

“El que nace chicharra...”: Cristián Campos revela su futuro en las teleseries tras sobreseimiento

El actor de 69 años habló sobre sus proyecciones laborales tras la acusación sobreseída por presunto abuso sexual contra su hijastra.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025