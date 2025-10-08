“Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos - Chilevisión

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico español que acostumbra a reaccionar a artistas de todo el mundo, se mostró sorprendido tras escuchar por primera vez a la banda de títeres nacional.

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico, no dudó en mostrar su asombro con el Tiny Desk de 31 Minutos, en lo que él mismo consideró "la ocasión perfecta para reaccionar y conocer a 31 Minutos".

El español, que acostumbra a analizar a artistas de todo el mundo, quedó sorprendido con la banda de títeres chilena que continúa rompiendo récords con casi 5 millones de reproducciones a solo dos días de su estreno.

"Por fin puedo decir que he podido reaccionar y escuchar a 31 minutos", destacó Shauntrack, Shaun para los amigos, quien anteriormente ha reaccionado a otros músicos chilenos como Los Jaivas, Los Prisioneros y Chancho en Piedra, Los Jaivas y Los Bunkers, entre otros.

Shauntrack reacciona a histórico Tiny Desk de 31 Minutos

"Por fin escucho 31 minutos..." se llama el video en el que el español se rindió ante la puesta en escena de las marionetas y la ejecución musical del elenco nacional que fue parte.

"Cómo sincronizan la voz con la marioneta [...] vaya locura de sincronización", comentó asombrado.

Otro detalle que le llamó la atención fue el vestuario de los músicos: "Llevan camisetas para camuflarse en el entorno, y que no se les vea y tengan más protagonismo las marionetas, que bueno eso", sostuvo el youtuber que acumula más de 3.5 millones de suscriptores.

Asimismo, el también profesor de música fue escuchando y analizando canción por canción y no dudó en tomar la guitarra desde el comienzo para tocar el ritmo funky de "Baila Sin Cesar".

"Temas muy sencillitos, pero la verdad que muy pegajosos. Se te quedan metidos en la cabeza a tope", aseguró ShaunTrack, agregando que "son un grupo de amigos muy bonito, muy entrañable; los niños fliparán con esto en Chile", finalizó.

Reacción de los seguidores en los comentarios

El video del músico español se llenó de interacciones en los comentarios con usuarios de distintas partes del mundo que manifestaron su admiración por 31 Minutos.

"Tengo 42 años, soy argentino y la flipo con 31 minutos", "esto no es solo cultura chilena, sino de toda Latinoamérica" y "no soy de Chile, pero si lloré, no fue mi infancia, pero sí mi adolescencia", son solo algunos de los más de 2.600 comentarios.