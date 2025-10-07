 Comediante venezolano lloró con Tiny Desk de 31 Minutos y se hizo viral: “Volví a los 13 años” - Chilevisión
07/10/2025 09:36

Comediante venezolano lloró con Tiny Desk de 31 Minutos y se hizo viral: “Volví a los 13 años”

El humorista Esteban Düch aparece visiblemente emocionado mientras observaba la parte final de la sesión del grupo chileno. La emotiva reacción se volvió viral en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

El comediante venezolano Esteban Düch se viralizó este lunes en redes sociales tras compartir un video reaccionando al show de 31 Minutos en Tiny Desk Concert.

El humorista radicado en Chile aparece visiblemente emocionado mientras miraba la parte final de la sesión.

En el registro, Düch rompió en llanto con la interpretación de Yo Nunca Vi Televisión, uno de los clásicos de la banda liderada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano.

"Volví a los 13 años. Muchas gracias por tanto, 31 Minutos", expresó Esteban, quien saltó a la fama sin querer tras el fracaso de su colega y compatriota George Harris en Viña 2025.

La publicación generó las reacciones de usuarios, donde la mayoría compartía el sentimiento del comediante.

"Esto me confirma que todos lloramos", "parece que todo Chile se emocionó en este final" y "se me metió un momento nostálgico en el ojo", fueron parte de los comentarios.

El exitoso Tiny Desk de 31 Minutos

31 Minutos rompió récords este lunes tras la publicación de su esperada sesión en Tiny Desk Concert, el popular formato de National Public Radio (NPR).

En menos de 24 horas, la presentación del grupo de títeres superó los 2 millones de visualizaciones, superando la marca de artistas internacionales como Billie Eilish o Ca7riel & Paco Amoroso.

A las 06:00 horas (Chile) del lunes 6 de octubre, NPR publicó en su canal de YouTube la actuación de los chileno, quienes interpretaron clásicos como Mi Equilibrio Espiritual, Bailan sin Cesar y Mi Muñeca me habló.

Además de Díaz y Peirano, la agrupación contó con la participación de músicos como Jani Dueñas, Pablo Ilabaca, Pedropiedra, Leonardo "Toño" Corvalán, entre otros.

A lo largo del show, aparecieron clásicos personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo.

La performance incluyó guiños a la cultura pop chilena como un riff de Los Prisioneros y un audio viral, además de referencias a las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos.

Revisa el video de Esteban Düch acá:

@estebanduch Volví a los 13 años 🥲🥹🫶🏼 gracias por tanto @31 minutos #tinydesk #31minutos ♬ sonido original - Esteban Düch

