Humorista venezolano denuncia que le negaron arriendo por ser extranjero: “Tenían miedo...” - Chilevisión

El humorista Esteban Düch dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde señaló que los posibles arrendadores "tenían miedo que afectara la tranquilidad del barrio".

Esteban Düch, comediante venezolano radicado en Chile desde hace una década, denunció a través de sus redes sociales que le negaron un arriendo debido a su nacionalidad.

El humorista comenzó a ganar popularidad en el país luego del fracaso de George Harris en el Festival de Viña del Mar, cuando usuarios en redes sociales indicaron que podía reivindicar el humor venezolano en el festival viñamarino.

Humorista venezolano acusa discriminación

Mediante una historia de Instagram, el comediante indicó: "Me negaron un arriendo, aunque cumplía por mucho todos los requisitos".

En esa línea, agregó que esto fue: "Solo porque soy venezolano y tenían miedo que afectara la tranquilidad del barrio, que difícil la generalización".

"Si alguien sabe de algún dato, busco casa pequeña en Providencia para una oficina audiovisual", finalizó.