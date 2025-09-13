 Humorista venezolano denuncia que le negaron arriendo por ser extranjero: “Tenían miedo...” - Chilevisión
Minuto a minuto
“Mi primo Maicol”: Harold Mayne-Nicholls respondió a lapsus de Eduardo Artés en debate presidencial Capturados en flagrancia: Funcionarios municipales de Maipú son detenidos por robar cables de cobre Funcionaria judicial fue sancionada tras difundir fotos eróticas tomadas en un tribunal Funcionario de la PDI mató de un disparo a perrito en Quilpué: Municipio anunció querella “Chile hace honor a su himno patrio”: Informan arribo de 68 personas desde la Franja de Gaza
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/09/2025 10:43

Humorista venezolano denuncia que le negaron arriendo por ser extranjero: “Tenían miedo...”

El humorista Esteban Düch dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde señaló que los posibles arrendadores "tenían miedo que afectara la tranquilidad del barrio".

Publicado por Gabriela Valdés

Esteban Düch, comediante venezolano radicado en Chile desde hace una década, denunció a través de sus redes sociales que le negaron un arriendo debido a su nacionalidad. 

El humorista comenzó a ganar popularidad en el país luego del fracaso de George Harris en el Festival de Viña del Mar, cuando usuarios en redes sociales indicaron que podía reivindicar el humor venezolano en el festival viñamarino.

Humorista venezolano acusa discriminación 

Mediante una historia de Instagram, el comediante indicó: "Me negaron un arriendo, aunque cumplía por mucho todos los requisitos".

En esa línea, agregó que esto fue: "Solo porque soy venezolano y tenían miedo que afectara la tranquilidad del barrio, que difícil la generalización".

"Si alguien sabe de algún dato, busco casa pequeña en Providencia para una oficina audiovisual", finalizó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Ruperto enternece las redes con video junto a su hija: “La fuerza a pesar de la pérdida...”

El video de Ruperto y su hija ya cuenta con más de un millón de reproducciones y cerca de 177 mil "me gustas".

13/09/2025

“Ya llegó la...”: Pedro Ruminot mostró el lado B de la paternidad y se lanzó contra seguidores

El humorista mostró lo que pasa cuando su hija tiene que viajar en auto y aunque recibió muchos comentarios, algunos no fueron de su agrado: "Tengo 4 hijos", recordó Ruminot.

13/09/2025

“Me va a sacar...”: Denisse Campos impactó al mostrar resultados de intervención estética

La empresaria mostró los detalles apenas salió del pabellón, donde además de intervenir estéticamente su cuerpo, también hubo cambios en su rostro, piel y lunares.

13/09/2025

“Esta se volvió loquita”: La verdad detrás del nuevo romance de Coté López

La empresaria reveló la historia detrás de su difundido romance con un DJ de 33 años, esto luego de oficializarlo mediante un video en sus redes sociales.

13/09/2025