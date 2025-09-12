Destacado pianista chileno Alfredo Perl regresa a Chile con función en Teatro del Lago - Chilevisión

El destacado pianista chileno regresa al país para presentarse como director y solista junto a la Orquesta de la Cámara Ciudadana de Concepción, en un programa que recorre tres siglos de música con obras de Bach, Stravinsky, Gluck y Mozart.

El aclamado pianista chileno Alfredo Perl se presentará este sábado 13 de septiembre en el Espacio Tronador de Teatro del Lago, en Frutillar, como director y solista junto a la Orquesta de la Cámara Ciudadana de Concepción.

Reconocido internacionalmente por su virtuosismo y trayectoria, el intérprete que ha desarrollado una destacada carrera en Europa y América promete una velada única que combina tradición, maestría y una experiencia sonora pensada para todo tipo de públicos

En su regreso a Chile, Perl interpretará un repertorio que abarca desde el barroco de Bach al clasicismo de Mozart, pasando por la fuerza rítmica de Stravinsky y la belleza lírica de Gluck.

¿Dónde comprar entradas?

El pianista y director ofrecerá un programa específicamente pensado para esta visita a Frutillar. Fue en esta ciudad, durante las X Semanas Musicales de Frutillar, donde el pianista tuvo su primera presentación con orquesta, cuando tenía apenas 12 años de edad.

Fecha: Sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas. Lugar: Espacio Tronador de Teatro del Lago. Venta de entradas: En el sitio web de TicketPlus o en la boletería del recinto.



"Para Teatro del Lago es un honor recibir nuevamente a Alfredo Perl, un artista chileno de prestigio internacional que representa lo mejor de nuestra tradición musical", expresó Gonzalo Larenas, director ejecutivo de Teatro del Lago.

El repertorio: un cruce de épocas y emociones

Desde el Teatro comentan que el concierto "permitirá apreciar cómo distintas épocas y estilos dialogan en un mismo escenario". La potencia dramática de Bach abrirá la jornada con un concierto que exige precisión y carácter.

Luego, la modernidad de Stravinsky pondrá a prueba la energía de la orquesta de cuerdas con una obra vibrante y desafiante. La sutileza de Gluck se expresa en dos danzas contrastantes: la intensidad de las Furias y la espiritualidad de los Espíritus Benditos.

Finalmente, la luminosidad del clasicismo se hará presente con el Concierto KV 271 de Mozart, considerado uno de los más innovadores y virtuosos de su catálogo.