Destacado pianista chileno Alfredo Perl regresa a Chile con función en Teatro del Lago - Chilevisión

El destacado pianista chileno regresa al país para presentarse como director y solista junto a la Orquesta de la Cámara Ciudadana de Concepción, en un programa que recorre tres siglos de música con obras de Bach, Stravinsky, Gluck y Mozart.
El aclamado pianista chileno Alfredo Perl se presentará este sábado 13 de septiembre en el Espacio Tronador de Teatro del Lago, en Frutillar, como director y solista junto a la Orquesta de la Cámara Ciudadana de Concepción.
Reconocido internacionalmente por su virtuosismo y trayectoria, el intérprete que ha desarrollado una destacada carrera en Europa y América promete una velada única que combina tradición, maestría y una experiencia sonora pensada para todo tipo de públicos
En su regreso a Chile, Perl interpretará un repertorio que abarca desde el barroco de Bach al clasicismo de Mozart, pasando por la fuerza rítmica de Stravinsky y la belleza lírica de Gluck.
El pianista y director ofrecerá un programa específicamente pensado para esta visita a Frutillar. Fue en esta ciudad, durante las X Semanas Musicales de Frutillar, donde el pianista tuvo su primera presentación con orquesta, cuando tenía apenas 12 años de edad.
"Para Teatro del Lago es un honor recibir nuevamente a Alfredo Perl, un artista chileno de prestigio internacional que representa lo mejor de nuestra tradición musical", expresó Gonzalo Larenas, director ejecutivo de Teatro del Lago.
Desde el Teatro comentan que el concierto "permitirá apreciar cómo distintas épocas y estilos dialogan en un mismo escenario". La potencia dramática de Bach abrirá la jornada con un concierto que exige precisión y carácter.
Luego, la modernidad de Stravinsky pondrá a prueba la energía de la orquesta de cuerdas con una obra vibrante y desafiante. La sutileza de Gluck se expresa en dos danzas contrastantes: la intensidad de las Furias y la espiritualidad de los Espíritus Benditos.
Finalmente, la luminosidad del clasicismo se hará presente con el Concierto KV 271 de Mozart, considerado uno de los más innovadores y virtuosos de su catálogo.