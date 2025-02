“Llené el Movistar, cállate”: 5 polémicas frases de George Harris en su fallido show en Viña 2025 - Chilevisión

El comediante venezolano George Harris se ofuscó con el Monstruo y finalizó su presentación en medio de un mar de pifias.

George Harris tuvo un polémico debut en el Festival de Viña del Mar 2025, donde desafió al público y lo hicieron regresar en dos ocasiones pese al mar de pifias.

El comediante venezolano se subió al escenario de la Quinta Vergara con un férreo apoyo de sus compatriotas que llegaron a verlo en masa. Sin embargo, esto no fue impedimento para que a los 15 minutos diera por finalizada su rutina.

Los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, tuvieron que intervenir para sugerirle al humorista que continuara con su show. No obstante, a los 30 minutos terminó su actuación otra vez.

Ya en la parte final, el cómico intentó hacer una parte musical que no convenció al "monstruo". Finalmente, dado que la situación ya era insostenible, cerró su participación y también cancelaron su conferencia de prensa.

5 polémicas frases de George Harris en fallido debut en Viña 2025

Algo que marcó la fallida presentación de George Harris fue su reacción confrontacional con el público durante las pifias. Desde menciones al Movistar Arena hasta una obscena invitación en vivo, fueron parte de los comentarios que emitió el humorista sobre el escenario y que estuvieron lejos de calmar a la Quinta Vergara.

A continuación, cinco polémicas frases que marcaron el show del venezolano en Viña 2025:

— “Levántate una venezolana, marico, ¿qué te pasa? (…) Por eso te vas a quedar solo, huevón (sic). Levántate una venezolana. Tengo una novia, tengo una vida, tengo una polola, coño”

— "Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada".

— "Yo no vine a amargarle la vida a nadie, si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión de American Airlines sale igualito a Estados Unidos en dos días".

— "A mí me da risa el que está pitando, de verdad me da risa. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo… que tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia que yo esté aquí, llené el Movistar, cállate".

— "Amigo, vete pal’ baño un rato y jálate el muñeco… y te relajas. Eso te ayuda… te reconecta con la vida. No, yo esto de verdad nunca lo había vivido en la vida. De verdad que no".