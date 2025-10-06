 31 Minutos saca aplausos con su debut en Tiny Desk: Revisa la presentación completa acá - Chilevisión
06/10/2025 07:39

31 Minutos saca aplausos con su debut en Tiny Desk: Revisa la presentación completa acá

La banda de títeres, encabezada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, llegó hasta las oficinas de NPR en Washington, Estados Unidos, para montar un espectáculo que incluyó siete canciones.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes se estrenó la esperada presentación de 31 Minutos en Tiny Desk Concert, el popular formato de National Public Radio (NPR).

La banda de títeres, encabezada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, llegó hasta las oficinas de NPR en Washington, Estados Unidos, para montar un espectáculo que incluyó siete canciones.

La invitación al grupo chileno a Tiny Desk se enmarca en el ciclo "El Tiny", con el que se celebra el mes de la música latina a través de artistas como Carlos Vives, Fito Páez, Gloria Estefan y Rubio, este último liderado por la chilena Francisca Straube.

La presentación de 31 Minutos en Tiny Desk

A las 06:00 horas (Chile), NPR publicó en su canal de YouTube la actuación de los chilenos de 31 Minutos, donde interpretaron canciones como Mi Equilibrio Espiritual, Bailan sin Cesar y Mi Muñeca me habló.

Además de Díaz y Peirano, la agrupación contó con la participación de músicos como Jani Dueñas, Pablo Ilabaca, Pedropiedra, Leonardo "Toño" Corvalán, entre otros.

A lo largo del show, aparecieron clásicos personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo, además de un curioso títere que al parecer sería un guiño al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De esta manera, 31 Minutos se suma a la lista de chilenos que se han presentado en las famosas sesiones, como Mon Laferte, Mahani Teave, Claudia Acuña, Ana Tijoux y Rubio.

Mira la presentación acá:

