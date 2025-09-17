31 Minutos y Rubio confirmados en Tiny Desk: Estos son los chilenos que han tenido su propia sesión - Chilevisión

Estos destacados artistas nacionales fueron invitados a los estudios de la NPR por la celebración del Mes de la Herencia Hispana. Además de ellos, otros cuatro compatriotas han tenido su sesión.

Las prestigiosas sesiones de música en vivo Tiny Desk recibirán a dos artistas chilenos en un nuevo ciclo que será celebrado en octubre: La agrupación 31 Minutos y la cantante Rubio.

El espacio por el que han pasado figuras globales como Taylor Swift, Dua Lipa y Harry Styles confirmó la noticia en el marco de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, motivo por el cual invitaron a una docena de artistas latinos.

La National Public Radio (NPR), servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos detrás de la iniciativa, sumó también a grandes figuras de la música como a Gloria Estefan y Fito Páez.

Con esto, ya son seis los compatriotas que han actuado o actuarán en el espacio, según recogió el medio especializado Solo Artistas Chilenos:

Mon Laferte Ana Tijoux Mahani Teave Claudia Acuña



Lista de artistas latinos en Tiny Desk

El Mes de la Herencia Hispana tiene su origen en 1988, cuando el presidente Ronald Reagan estableció un período comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre para reconocer la influencia de la cultura latinoamericana en Estados Unidos.

Este ciclo organizado por la NPR se realizará hasta el 15 de octubre y contará con 11 artistas, estos son:

Fito Páez (Argentina) – 15 de septiembre Luiza Brina (Brasil) – 17 de septiembre Lido Pimienta (Colombia) – 19 de septiembre Carlos Vives (Colombia) – 23 de septiembre Chuwi (Puerto Rico) – 25 de septiembre Adrian Quesada (Texas, EE. UU.) – 30 de septiembre Rubio (Chile) – 2 de octubre 31 Minutos (Chile) – 6 de octubre Macario Martínez (México) – 8 de octubre Gloria Estefan (Cuba) – 10 de octubre Silvana Estrada (México) – 15 de octubre



Quién es Rubio, la artista que debutará en Tiny Desk

Rubio es el experimento artístico y proyecto personal de la baterista, productora chilena Francisca Straube, que nace a principios del 2015 y que mezcla electrónica, pop, hiphop, ambient y elementos de música étnica.

Una nominación como artista revelación 2017 para los premios Pulsar, sesiones en destacadao medios y radios internacionales como KEXP, y presentaciones en festivales como Lollapalooza Chile, Primavera Sound (Barcelona) y Ruido Fest (Chicago) destacan como sus principales hitos.