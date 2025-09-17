 31 Minutos y Rubio confirmados en Tiny Desk: Estos son los chilenos que han tenido su propia sesión - Chilevisión
Minuto a minuto
Augusto Pinochet aparece por segundo año consecutivo: Estos son los chilenos más admirados según Cadem VIDEO | Carne para asado y armas: Gran incautación en allanamiento carcelario previo a Fiestas Patrias Nueva medida de MallPlaza tras muerte de joven: Suspendieron actual servicio de seguridad “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/09/2025 17:45

31 Minutos y Rubio confirmados en Tiny Desk: Estos son los chilenos que han tenido su propia sesión

Estos destacados artistas nacionales fueron invitados a los estudios de la NPR por la celebración del Mes de la Herencia Hispana. Además de ellos, otros cuatro compatriotas han tenido su sesión.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Las prestigiosas sesiones de música en vivo Tiny Desk recibirán a dos artistas chilenos en un nuevo ciclo que será celebrado en octubre: La agrupación 31 Minutos y la cantante Rubio.

El espacio por el que han pasado figuras globales como Taylor Swift, Dua Lipa y Harry Styles confirmó la noticia en el marco de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, motivo por el cual invitaron a una docena de artistas latinos.

La National Public Radio (NPR), servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos detrás de la iniciativa, sumó también a grandes figuras de la música como a Gloria Estefan y Fito Páez.

Con esto, ya son seis los compatriotas que han actuado o actuarán en el espacio, según recogió el medio especializado Solo Artistas Chilenos:

        • Mon Laferte
        • Ana Tijoux
        • Mahani Teave
        • Claudia Acuña

Lista de artistas latinos en Tiny Desk

El Mes de la Herencia Hispana tiene su origen en 1988, cuando el presidente Ronald Reagan estableció un período comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre para reconocer la influencia de la cultura latinoamericana en Estados Unidos.

Este ciclo organizado por la NPR se realizará hasta el 15 de octubre y contará con 11 artistas, estos son:

        • Fito Páez (Argentina) – 15 de septiembre
        • Luiza Brina (Brasil) – 17 de septiembre
        • Lido Pimienta (Colombia) – 19 de septiembre
        • Carlos Vives (Colombia) – 23 de septiembre
        • Chuwi (Puerto Rico) – 25 de septiembre
        • Adrian Quesada (Texas, EE. UU.) – 30 de septiembre
        • Rubio (Chile) – 2 de octubre
        • 31 Minutos (Chile) – 6 de octubre
        • Macario Martínez (México) – 8 de octubre
        • Gloria Estefan (Cuba) – 10 de octubre
        • Silvana Estrada (México) – 15 de octubre

Quién es Rubio, la artista que debutará en Tiny Desk

Rubio es el experimento artístico y proyecto personal de la baterista, productora chilena Francisca Straube, que nace a principios del 2015 y que mezcla electrónica, pop, hiphop, ambient y elementos de música étnica.

Una nominación como artista revelación 2017 para los premios Pulsar, sesiones en destacadao medios y radios internacionales como KEXP, y presentaciones en festivales como Lollapalooza Chile, Primavera Sound (Barcelona) y Ruido Fest (Chicago) destacan como sus principales hitos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

Horario de supermercados y malls en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Revisa aperturas y cierres

Conoce los horarios especiales de supermercados y centros comerciales en la capital durante la previa de estas Fiestas Patrias.

17/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Luis Jiménez sorprendió con coqueta respuesta a Disley Ramos y encendió las redes

El exfutbolista dejó un sorpresivo mensaje en los comentarios del más reciente video de la influencer y los seguidores no perdonaron.

17/09/2025