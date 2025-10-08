 Pdte. Boric elogió a 31 Minutos por Tiny Desk: Jani Dueñas hizo tierna mención para su hija Violeta - Chilevisión
08/10/2025 11:07

Pdte. Boric elogió a 31 Minutos por Tiny Desk: Jani Dueñas hizo tierna mención para su hija Violeta

A través de Instagram, el mandatario se sumó a las felicitaciones para el grupo chileno después de su debut en las sesiones de NPR. "Orgullo nacional", afirmó.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

El presidente Gabriel Boric se sumó a los elogios para 31 Minutos después de su exitosa presentación en Tiny Desk Concert, que ya suma más de 4,5 millones de visualizaciones en YouTube.

A través de Instagram, el mandatario publicó una captura del histórico show de los chilenos en las sesiones de National Public Radio (NPR).

"De Chile al mundo entero, orgullo nacional. Gigantes, 31 Minutos", escribió el jefe de Estado, generando los comentarios de miles de usuarios.

La reacción de Jani Dueñas a elogios de pdte. Boric

Dentro de las reacciones se encuentra la de Jani Dueñas, integrante de la banda infantil, quien agradeció el gesto del mandatario con un tierno mensaje.

La actriz hizo alusión a la primera hija de la autoridad. "Cuando la Violeta sea fan de 31 Minutos, ya sabes ya, la tía Patana estará ahí", escribió.

Ante esto, los usuarios reaccionaron al comentario de Dueñas y esperan ver un posible encuentro con Boric. "Te amo Patana", "devoraste" y "te la robaste, queen", fueron parte de los mensajes.

