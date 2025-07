El profundo mea culpa de Jani Dueñas por fallido show en Viña 2019: “Yo tomé muy malas decisiones” - Chilevisión

A seis años del complejo debut en Viña, la comediante reconoció que fue "súper tozuda al no transar ciertas cosas de mi personaje".

Jani Dueñas hizo un profundo mea culpa sobre su fallida presentación en el Festival de Viña del Mar 2019, que derivó en un largo periodo lejos de la comedia y los escenarios.

En entrevista con el programa Revelados de UChileTV, la actriz reconoció que "evidentemente, hoy tengo que aceptar, así públicamente, que yo tomé malas decisiones. Yo tomé muy malas decisiones".

La comediante afirmó que este impasse no sólo se originó por el contenido de su rutina, sino que también "en el proceso de conversarlo con la gente del canal".

"Yo no me hice mucho asesorar por un equipo, quería trabajar sola. Fui súper tozuda como al no transar ciertas cosas de mi personaje o de lo que yo quería ir a decir", afirmó.

Jani Dueñas y su fracaso en Viña 2019

"Estábamos muy en un momento de la cosa de la feminazi, cuando estaba empezando el backlash (reacción adversa) de la ola del feminismo", recordó Dueñas.

"Yo me rapé la cabeza. Yo elegí salir con un whisky al escenario. Yo elegí que dentro de los primeros 15 minutos de la rutina apareciera un chiste del aborto y otro donde yo decía que odiaba los niños", repasó sobre los puntos más criticados de su show.

Jani Dueñas en Viña 2019

La integrante de 31 Minutos sostuvo "yo tomé decisiones que contribuyeron a esa fracaso o que son claramente responsables de ese fracaso".

"Yo no puedo ahora echarle la culpa al empedrado. No puedo decir ahora "no, es que...", no, yo sé que conduje a algo que podría haber llevado mejor y haber tenido un plan B por lo menos", expresó.

De igual manera, Jani manifestó que "no era para tanto la reacción que hubo luego en los programas de televisión, en la prensa, ahí se me fue de las manos".