Tragedia en el Monumental: Rechazan prisión preventiva para carabineros imputados por muerte de Milan y Martina - Chilevisión

Desde Fiscalía indicaron que el tribunal destacó que ambos uniformados han colaborado con la investigación y que cuenta con irreprochable conducta anterior.

Con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedaron los dos carabineros imputados por la muerte de Martina Pérez (18) y Milan Liempi (12), dos hinchas de Colo Colo que fallecieron en la previa de un partido de Copa Libertadores.

De acuerdo a información de la Fiscalía, el tribunal dio por acreditado el delito de apremio ilegítimo calificado y la participación de los dos carabineros en los hechos. También determinó 120 dias de plazo de investigación.

Junto a lo anterior, señalaron que, a juicio del tribunal, los funcionarios policiales han participado en la investigación al presentarse voluntariamente a la reconstitución de escena, han ido a declarar a la Fiscalía y se presentaron a la audiencia de formalización.

Ademas, el tribunal le reconoció a ambos su irreprochable conducta anterior, por lo que se desestimó la prisión preventiva solicitada por el Miniterio Público.

Tragedia fuera del Estadio Monumental

El 10 de abril de este año dos personas resultaron fallecidas tras incidentes registrados fuera del Estadio Monumental, en la previa del partido de Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores.

El fatal hecho ocurrió cuando un grupo de simpatizantes intentó ingresar a la fuerza al recinto, momento en que funcionarios de Carabineros intentaron dispersar a los presentes mediante el uso del carro lanzagases, provocando un atropello que terminó con dos muertos.