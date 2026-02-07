 Los therians: qué son y por qué imitan conductas animales en plazas y redes sociales - Chilevisión
07/02/2026 19:06

Los therians: qué son y por qué imitan conductas animales en plazas y redes sociales

En los últimos días se han viralizado videos de personas imitando comportamientos animales en redes sociales y espacios públicos. Se trata de los therians, un grupo que utiliza esta conducta como una forma de identidad y expresión personal.

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas semanas se ha viralizado un fenómeno llamativo en redes sociales: personas que aparecen caminando en cuatro patas, usando orejas o colas y adoptando conductas propias de animales en espacios públicos.

Estos registros han generado un amplio debate y diversas reacciones en X, TikTok e Instagram. Se trata de los therians y los furros, dos comunidades distintas, pero que suelen confundirse. 

A continuación te contamos quiénes son y por qué se han hecho virales en los últimos días. 

Qué son los therians: humanos que se identifican como animales 

Los therians son personas que sienten una conexión profunda, interna o espiritual con un animal. En los últimos días se han vuelto un fenómeno viral en las distintas plataformas digitales.

Quienes se identifican de esta forma aseguran que su identidad está ligada a un animal específico, no como un juego o disfraz, sino como parte de su forma de ser.

Dentro de sus conductas habituales se encuentran: 

    • Caminar o moverse ocasionalmente a cuatro patas.
    • Imitar posturas, gestos o sonidos del animal con el que se identifican.
    • Mantener rutinas similares al comportamiento animal (preferir ciertos espacios, horarios o actitudes).
    • Hablan de “conexión” o “identidad interna” con ese animal.

Qué son los furros: humanos que se visten con trajes de animales

A diferencia de los therians, los furros forman parte de un fandom relacionado con el mundo artístico y cultural.

Para ellos, crear personajes animales con rasgos humanos y utilizar trajes especiales llamados fursuits se trata de una forma de expresión creativa y social.

Usualmente utilizan máscaras, cabezas grandes, colas y guantes con garras. Como también diseños coloridos y personalizados según corresponda. 

Dentro de sus conductas habituales se encuentran:

  • Participar en eventos, convenciones o encuentros.
  • Bailar, posar o interactuar con el público caracterizados.
  • Crear dibujos, cómics o contenido digital de sus personajes.
  • Socializar dentro de la comunidad como parte de un hobby creativo.

