Tragedia en el Estuario de Reloncaví: Auto desbarrancó y tres personas fallecieron - Chilevisión

07/02/2026 07:27

Tragedia en el Estuario de Reloncaví: Auto desbarrancó y tres personas fallecieron

Las víctimas serían turistas que se encontraban recorriendo la localidad cuando su auto se desbarrancó.

Publicado por Josefina Vera

La noche de este viernes se reportó un trágico accidente en la ruta que une Cochamó con Puelo, en la región de Los Lagos, donde un vehículo cayó al Estuario de Reloncaví.

Según información preliminar de Carabineros, de las personas que iban en el automóvil, tres personas fallecieron y una cuarta quedó herida de gravedad. Todos serían turistas.

¿Qué se sabe sobre el accidente en el Estuario de Reloncaví?

Vecinos del sector que llamaron a emergencias indicaron que el auto afectado se habría desbarrancado a la altura del kilómetro 60, en las cercanías del Puente Cascajal, cayendo al río.

De acuerdo con el concejal de Cochamó, René Videla Pérez, el sobreviviente se encuentra en el Cesfam de Río Puelo, a la espera de su recuperación para dar a conocer la identidad de las víctimas, según consigna Radio Bío Bío.

Por su parte, los fallecidos ya fueron retirados del estuario y personal de emergencia investiga para esclarecer cómo ocurrió el accidente y las identidades de las víctimas.

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

