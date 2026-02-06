 “¡Él me quiere silenciar!”: Roxana Muñoz reveló que Kike Acuña interpuso demanda en su contra - Chilevisión
06/02/2026 20:02

“¡Él me quiere silenciar!”: Roxana Muñoz reveló que Kike Acuña interpuso demanda en su contra

La acción judicial pretende hacer que Muñoz no lo mencione en medios de comunicación y lo mismo habría ocurrido con su expareja, Daniela Urbina, madre del otro hijo de Kike Acuña.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se reveló que Kike Acuña interpuso una acción judicial contra Roxana Muñoz para evitar que ella se refiera en medios de comunicación hacia su persona.

Además, Paula Escobar reveló que conversó con Daniela Urbina, madre de otro de los hijos de Kike, quien también le aseguró que el exfutbolista puso un recurso de protección para que no hablara más de él, pero los tribunales lo rechazaron, argumentando que eso es libertad de expresión.

¿Kike Acuña demandó a Roxana Muñoz?

"Esto fue en noviembre, cuando yo salí en un programa y él hace el envío de un documento privado que es de familia, donde en ese documento hay un error y ese documento lo deja bien a él", comenzó explicando Roxana Muñoz en Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: "Luego solicita un recurso de protección a favor de él para que yo no hable más de él (...) Lo hace de manera super de poco hombre".

Muñoz explicó que el recurso fue acogido, pero desde entonces no ha tenido novedades sobre avances: "Voy a seguir contando mi historia, no me voy a quedar callada porque sé que represento a muchas mujeres y si él me quiere seguir demandando, tratando de dejarme mal, yo voy a seguir adelante con todo. Él me quiere silenciar", indicó.

Finalmente, Roxana, visiblemente emocionada, envió un potente mensaje a las mujeres que atraviesan problemas por pago de pensión de alimentos: "Para todas las mujeres que tienen algún problema similar de pensión y todo eso: por favor, chicas, ¡demanden, demanden!“.

