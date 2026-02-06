 Detienen a mujer por estafa y otras defraudaciones a damnificados por incendios forestales - Chilevisión
Minuto a minuto
Senapred detalla medidas por altas temperaturas: Habrá cierre de parques en la zona central Condenan a autor de femicidio de joven en San Vicente de Tagua Tagua Carabineros detiene a exhibicionista por actos de connotación sexual en vía pública en Puerto Montt Detienen a mujer por estafa y otras defraudaciones a damnificados por incendios forestales Alcalde de Estación Central acusa amenazas de muerte: Apunta contra comercio ilegal de Barrio Meiggs
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/02/2026 17:47

Detienen a mujer por estafa y otras defraudaciones a damnificados por incendios forestales

La detenida les ofrecía a través de un pago la posibilidad de acceder a supuestos comités de vivienda en Punta de Parra en Tomé.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Concepción realizaron diligencias por denuncias del delito de estafa y otras defraudaciones que afectaron a personas damnificadas por los incendios forestales en la región del Biobío. 

De acuerdo con los antecedentes, las víctimas, quienes perdieron sus viviendas producto de la emergencia, fueron contactadas a través de redes sociales y mensajería instantánea, donde se les ofrecía la posibilidad de acceder a supuestos comités de vivienda en Punta de Parra en Tomé.

Para concretar aquella postulación, se les solicitó el pago de diversas sumas de dinero, bajo la promesa de recibir ayuda habitacional. Sin embargo, tras efectuar los depósitos, las víctimas no obtuvieron respuesta ni los beneficios ofrecidos, siendo posteriormente bloqueadas de todo contacto, lo que motivó las denuncias ante la PDI por estafa y otras defraudaciones.

En el marco de la investigación, personal especializado, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de la región del Biobío y con apoyo de la Bridec Los Andes, logró seguir la ruta del dinero a través de una cadena de cuentas bancarias, estableciendo la identidad de la titular que habría recibido los fondos y que mantenía domicilio en Los Andes, región de Valparaíso. 

Con esta información, se gestionó una orden de detención verbal, la cual fue materializada en contra de una mujer, imputada como responsable de los hechos investigados.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención, donde se estableció la prisión preventiva para la mujer.

Por último, la PDI reiteró el llamado a la comunidad, especialmente a personas afectadas por emergencias, a desconfiar de ofrecimientos de ayuda que impliquen pagos previos y a realizar las denuncias oportunamente, con el fin de evitar nuevas víctimas de este tipo de delitos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“Cada vez que me la cruzaba...”: Claudio Valdivia reveló su infalible técnica para conquistar a Pía Weidmann

Tras confirmar su romance con la pareja artística del actor Francisco Reyes en Fiebre de Baile, el exparticipante del programa entregó nuevos detalles de cómo se acercó a la bailarina al interior del canal.

06/02/2026

Bono de $450 mil sin postular: Revisa el requisito clave y consulta con RUT si eres beneficiario

Se trata del Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, beneficio estatal que entrega un aporte económico mensual durante 24 meses. Conoce todos los detalles acá.

06/02/2026

Impactante registro: Madre sufre violenta encerrona afuera de jardín infantil en Maipú

Los antisociales la intimidaron mientras ella pedía desesperadamente que le permitieran sacar a su bebé del vehículo.

05/02/2026

Para el periodo 2027-2028: Aseguran que Rafael Araneda sería reemplazado por icónico exanimador en el Festival de Viña

Se trata de una de las figuras más recordadas en la animación dentro de la historia del certamen viñamarino.

05/02/2026