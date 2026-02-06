Detienen a mujer por estafa y otras defraudaciones a damnificados por incendios forestales - Chilevisión

La detenida les ofrecía a través de un pago la posibilidad de acceder a supuestos comités de vivienda en Punta de Parra en Tomé.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Concepción realizaron diligencias por denuncias del delito de estafa y otras defraudaciones que afectaron a personas damnificadas por los incendios forestales en la región del Biobío.

De acuerdo con los antecedentes, las víctimas, quienes perdieron sus viviendas producto de la emergencia, fueron contactadas a través de redes sociales y mensajería instantánea, donde se les ofrecía la posibilidad de acceder a supuestos comités de vivienda en Punta de Parra en Tomé.

Para concretar aquella postulación, se les solicitó el pago de diversas sumas de dinero, bajo la promesa de recibir ayuda habitacional. Sin embargo, tras efectuar los depósitos, las víctimas no obtuvieron respuesta ni los beneficios ofrecidos, siendo posteriormente bloqueadas de todo contacto, lo que motivó las denuncias ante la PDI por estafa y otras defraudaciones.

En el marco de la investigación, personal especializado, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia de la región del Biobío y con apoyo de la Bridec Los Andes, logró seguir la ruta del dinero a través de una cadena de cuentas bancarias, estableciendo la identidad de la titular que habría recibido los fondos y que mantenía domicilio en Los Andes, región de Valparaíso.

Con esta información, se gestionó una orden de detención verbal, la cual fue materializada en contra de una mujer, imputada como responsable de los hechos investigados.

La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención, donde se estableció la prisión preventiva para la mujer.

Por último, la PDI reiteró el llamado a la comunidad, especialmente a personas afectadas por emergencias, a desconfiar de ofrecimientos de ayuda que impliquen pagos previos y a realizar las denuncias oportunamente, con el fin de evitar nuevas víctimas de este tipo de delitos.