Captan a Carola Varleta y Francesco Gazzella en cariñosa actitud: Periodista compartió imagen que confirmaría el romance - Chilevisión

La actriz y el periodista no se han referido al tema en público pero fueron vistos compartiendo sus vacaciones juntos en una playa de República Dominicana.

Francesco Gazzella y Carola Varleta dieron nuevas pistas de un romance tras ser vistos juntos durante un viaje al extranjero.

Cecilia Gutiérrez compartió una imagen del periodista y la actriz disfrutando de sus vacaciones en una playa de Punta Cana, Repúbica Dominicana.

En el registro se aprecia a Varleta sentada en bikini en la arena a la orilla de la playa, mientras Gazzella, con un traje de baño naranjo, le pone lo bloqueador en su espalda.

Horas después, el periodista compartió imágenes en su cuenta de Instagram en la que aparece mostrando algunas de sus aventuras en vacaciones.

En una de las fotos que publicó, posó en solitario desde la playa con el mismo traje de baño con el que fue captado junto a su compañera de radio.

Los rumores de un romance entre Francesco Gazzella y Carola Varleta surgieron en agosto del año pasado, cuando en Primer Plano se reveló el romance, luego del quiebre de la actriz con Kabir Engel, hijo de Pedro Engel.

El amor habría surgido dada la cercanía que mantienen hace cuatro años ya que son compañeros en un programa de la radio Universo.

Las fotos que confirman el romance de Carola Varleta y Francesco Gazzella