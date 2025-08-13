 “Que son locos”: Francesco Gazzella y Carolina Varleta salen al paso ante los rumores de romance - Chilevisión
13/08/2025 18:59

“Que son locos”: Francesco Gazzella y Carolina Varleta salen al paso ante los rumores de romance

En el programa de radio que comparten, tanto la actriz como el periodista salieron reaccionaron producto de este supuesto nuevo vínculo sentimental.

En el último capítulo de Primer Plano se informó que la actriz Carolina Varleta habría puesto fin a su matrimonio e iniciado un nuevo romance con uno de sus compañeros de trabajo.

 Cecilia Gutiérrez reveló que esta persona es el periodista Francesco Gazzella, con quien comparte un programa de radio desde hace cuatro años.

La periodista detalló que la expareja de la actriz "se había dado cuenta de que había esta conexión entre ambos". Aunque consultada por el panel por si hubo una infidelidad involucrada, informó que "ella se había separado hace aproximadamente seis meses, y la relación empezó después".

Varleta y Gazzella salen al paso de los rumores de romance

Precisamente, en el programa de radio que comparten, ambos salieron al paso de este supuesto nuevo vínculo sentimental.

"¿Nos estaban esperando, amigos y amigas? Esta vez prendieron la radio con expectativa mayor. Que son locos en la tele", señaló en todo de broma Francesco Gazzella.

"¿Acaso? Oye, la gente", agregó Varleta, mientras su compañero radial siguió. "Pero nosotros no somos cahuineros, así que no será el tema de conversación de este día". 

