Destapan romance entre Carolina Varleta y reconocido periodista de TV - Chilevisión

11/08/2025 09:04

Destapan nuevo romance entre Carolina Varleta y conocido periodista de TV: “Fue fulminante”

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, la relación habría empezado luego del quiebre de la actriz con su pareja de diez años.

Publicado por CHV Noticias

Fuentes cercanas a Carolina Varleta confirmaron que la actriz habría puesto fin a su matrimonio e iniciado un nuevo romance con uno de sus compañeros de trabajo.

Según reveló Cecilia Gutiérrez en Primer Plano, se trata del periodista Francesco Gazzella, con quien comparte un programa de radio desde hace cuatro años.

La periodista contó que la relación se habría consolidado hace un mes y que el entorno de la pareja confirmó que estarían “muy enamorados, que había sido fulminante”.

El romance de Carola Varleta y Francesco Gazzella

Según comentó el panel, la pareja ya llevaba varios años trabajando juntos y “los auditores, los compañeros de trabajo, constantemente los molestaban con la química que había entre ellos”.

De igual manera, Gutiérrez detalló que la ex pareja de la actriz “se había dado cuenta de que había esta conexión entre ambos”.

Consultada por el panel por si hubo una infidelidad involucrada, informó que “ella se había separado hace aproximadamente seis meses, y la relación empezó después”.

Revisa los detalles a continuación

